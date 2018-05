JAKARTA – Baru-baru ini Wulan Guritno mengunggah foto lawasnya (jadul) bersama keempat teman wanitanya melalui akun media sosial Instagram pribadinya. Salah satu sahabat Wulan yang terdapat di foto itu adalah aktris Dian Sastrowardoyo.

Dalam keterangan yang ditulis Wulan, foto tersebut diambil pada 1999. Ibu tiga anak ini menyebutkan kalau saat itu lengannya dan ketiga temannya yang lain masih berukuran kecil.

Wulan Guritno juga memperkirakan kalau kebersamaan mereka diabadikan saat merayakan ulang tahun ke-18 Dian Sastrowardoyo. Di akhir kalimat, ia mengungkapkan rasa rindu kepada teman-temannya itu.

"1999 ..when we were young and lengan kecil. This was Dian's 18th birthday? right? missing those kinda days with you gals πŸ‘ΈπŸ˜‡πŸ€—β€πŸ’‹ #throwbackthursday #throwback #1999,” tulis pemain film Perfect Dream tersebut, sebagaimana dikutip Okezone, Jumat (25/5/2018).

Mengetahui adanya foto jadul yang diunggah Wulan Guritno itu langsung membuat warganet memberikan komentar.

Kebanyakan dari mereka menyebut kalau Wulan Guritno dan Dian Sastrowardoyo masih awet muda serta cantik hingga sekarang.

"Dian masih sama dulu dan sekarang," komentar pemilik akun @jimmy_saqib.

"Dari muda sampe skrng cantikya gak ilang2," tambah akun @akrom.fariz.

"Cantiknya enggak luntur.. sumpah.. 😍😍😍😍@wulanguritno," sambung akun @ariqafrsln.

