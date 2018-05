JAKARTA - Synchronize Festival 2018 kembali mengumumkan line up bintang tamu yang akan memeriahkan acara yang bakal digelar pada 5, 6, 7 Oktober 2018 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara itu. Menariknya beberapa band kenamaan tampak hadir untuk memeriahkan festival band tahunan ini.

Dari beberapa musisi besar yang akan hadir ada nama KOIL, Endank Soekamti, Mocca, Rocket Rockers, Revenge The Fate, Shaggydog, Superman Is Dead dan masih banyak lagi. Diketahui sebanyak 33 musisi hingga band sudah bergabung until menggetarkan panggung Synchronize Festival 2018.

Sementara itu, diketahui sebelumnya line up pada fase pertama telah diumumkan dengan menghadirkan 26 musisi. David Karto selaku penggagas sekaligus Festival Director Synchronize Fest menyebut bahwa festival musik tahun ini dapat dijadikan wadah dan ruang interaksi bagi semua pelaku dan penikmat musik Tanah Air.

"Synchronize Festival 2018 diharapkan menjadi Kawah Candradimuka bagi Indonesia dan menjadi ruang interaksi bagi semua pelaku dan penikmat musik Indonesia," kata David Karto pada Maret 2018 lalu.

Sebagai informasi, Synchronize Fest 2018 masih akan tetap menggunakan lima panggung utama untuk para penampilnya. Dimana ada panggung Dynamic Stage, Forest Stage, Lake Stage, District Stage dan Gigs Stage.

Berikut Okezone telah merangkum line up fase kedua Synchronize Fest 2018. Yang pertama ada nama Begundal Clan, Down For Life, Dubyouth, Endank Soekamti, Fiersa Besari, FSTVLST, Joni Agung & Double T, GRRRL GANG, Koil, Manjakani, Manumata, Midnight Runners, Mocca, Mooner, Murphy Radio, NDX AKA dan Nostress.

Selanjutnya masih ada nama Pijar, Pure Saturday, Revenge The Fate, Rocket Rockers, ROCK N’ ROLL MAFIA, Scared of Bums, Semiotika, SHAGGYDOG, Snicker And The Chicken, Fighters, SOLOENSIS, Southern Beach Terror, Superman Is Dead, Tigapagi, THE PAPS dan Zat Kimia.

