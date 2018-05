LOS ANGELES - Para penggemar Jet Li mendadak kaget setelah melihat foto terbaru dari aktor laga tersebut. Hal ini dikarenakan dalam foto terbaru yang diunggah ke internet, Li terlihat sangat tua dan jauh dari image kekar yang selama ini dimilikinya.

Dalam foto tersebut, dijelaskan bahwa Li terserang Hipertiroidisme dan mengalami masalah tulang belakang. Kedua penyakit itu kini dikabarkan semakin parah dan menggerogoti kejantanan pria berusia 55 tahun tersebut.

So, apparently, Jet Li is suffering from "hyperthyroidism and spinal problems" and this is him now ❤️😓: pic.twitter.com/Ss0W2EL96D— simón (@StxNaty) May 19, 2018