LOS ANGELES - Pagelaran piala dunia hanya tinggal menghitung hari. Di mana Rusia didapuk menjadi tuan rumah dari pagelaran pertandingan sepak bola antar negara empat tahunan tersebut.

Kabarnya, ada sesuatu yang spesial dari pagelaran piala dunia kali ini. Hal tersebut adalah dibuatnya sebuah lagu tema, untuk menyemarakkan pertandingan yang akan mulai dilaksanakan pada Juni mendatang.

Pembuatan lagu tersebut dikabarkan diserahkan kepada salah satu aktor kawakan Amerika, Will Smith. Tentu saja, hal ini akan menarik banyak perhatian dari masyarakat di seluruh dunia.

Melansir dari NME, Rabu (22/5/2018), Will akan menggandeng Diplo untuk membuat musik dari lagu tema tersebut. Sedangkan untuk vokal, pria berusia 49 tahun tersebut menggandeng penyanyi Albania bernama Kosovo Era Istrefi.

Lagu ini diperkirakan akan mencapai platform streaming pada hari Jumat (25/5/2018) lusa. Lagu ini meluncur beberapa minggu sebelum Piala Dunia FIFA dimulai di Rusia pada tanggal 14 Juni mendatang..

Manajer Nicky Jam, Juan Diego Medina mengatakan bahwa Jam dan Will baru-baru ini menyelesaikan lagu tersebut di Budapest. Mereka ingin memastikan lagu tema dari piala dunia 2018 ini tampil denga sempurna.

Di sisi lain, supergroup Punk The Tallywags dikabarkan telah merilis lagu pala dunia mereka berjudul 'Charge Of The Light Brigade'. Namun, lagu tersebut bukanlah lagu resmi dan diciptakan untuk membantu menyemangati tim Inggris dalam perjuangan mereka di Piala Dunia.

Band ini terdiri dari mantan pemain Sex Pistols dan drumer provesional Paul Cook, Tom Spencer dari The Professionals, dengan penyanyi Toy Dolls, bassis Olga, dan Danny McCormack.

Sementara itu, Noel Gallagher sudah membeberkan siapa jagoannya di piala dunia 2018 ini. Dia akan mendukung Belgia, dan bukannya negara dimana dia dilahirkan, yakni Inggris. Pastinya, para penggemarnya di Inggris akan kecewa dengan keputusan Noel.

“Saya akan menaruh bendera Belgia di atas kardus seukuran kardus Matthew McConaughey yang berada di jendela ruang depan kami. Dan saya pikir mungkin saya akan pergi ke Belgia,".

