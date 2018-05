JAKARTA - Ada yang berbeda dari penampilan Andien Aisyah baru-baru ini. Dilihat dari foto yang diunggah pada akun Intagram pribadinya, ibu satu anak ini tampil dengan mengenakan hijab.

Baca Juga: Sempat Kena Nyinyir Netizen saat Foto Pakai Mukena, Prilly Latuconsina: Biasalah

Untuk foto tersebut, Andien memberikan keterangan tulisan bahwa dirinya baru saja didandani oleh salah satu temannya berolahraga. Ia pun merasakan hal yang berbeda dan tetap senang dengan hasil akhirnya.

“It’s uber fun when your exercise bestie becomes a make up artist, it’s like he use his biceps and triceps gently to hold those brushes and beauty blenders. But hey, I actually like the result @ojimaruf 😲💪🏻💄,” tulis Andien Aisyah.

Melihat unggahan foto dari pelantun lagu Metamorfosa itu, langsung membuat netizen membanjiri kolom komentar. Tentunya, banyak yang menuliskan kalimat pujian untuk penampilan cantik Andien ketika mengenakan hijab.

Banyak pula yang mendoakan agar wanita bernama lengkap Andini Aisyah Haryadi ini bisa segera mengenakan hijab secara terus-menerus. Bahkan salah satu satu rekan sesama penyanyi, yakni Titi DJ, menyebut bahwa Andien mirip dengan Meghan Markle jika mengenakan hijab.

“Cantik banget! SubhanaAllah... In Shaa Allah dikenakan hingga ajal menjemput amin yarabalalamin,” tulis akun @ryakarina.

Baca Juga: Ahmad Dhani Yakin Dilaporkan Atas Dasar Sakit Hati karena Kalah "Berpolitik"

“Meghan Markle berhijab niiih..,” timpal Titi DJ.

“MasyaAllah kak Andien cantik sekali semoga disegerakan ya kak ❤❤,” tambah akun @verianarosita.

(LID)