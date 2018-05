SEOUL - BLACKPINK dipastikan menambah satu titik dalam tur konser perdana mereka di Jepang. Seperti telah dilaporkan sebelumnya, tur bertajuk ‘BLACKPINK Japan Arena Tour 2018’ itu akan digelar di enam titik sepanjang 24 Juli-26 Agustus 2018.

Sebagai tambahan, BLACKPINK akan menggelar satu konser lainnya di Prefektur Chiba, Jepang. Meski begitu, YG Entertainment belum menyediakan detail informasi terkait pemesanan tiket konser tambahan tersebut.

Penambahan titik konser, menurut YG Entertainment akibat besarnya animo penggemar Jepang terhadap tur konser tersebut. Dari enam venue saja, BLACKPINK diprediksi menggaet 66.000 penonton dalam tur ‘BLACKPINK Japan Arena Tour 2018’.

Kepastian tur di Jepang tersebut, diumumkan YG Entertainment, pada Maret 2018. Tur konser tersebut menandai debut mini album berbahasa Jepang perdana Jennie cs, yang dirilis pada 9 Agustus 2017.

Tahun lalu, BLACKPINK sebenarnya telah menghelat showcase debut di Jepang dengan 14.000 penggemar. Kabarnya, pemesan tiket showcase membludak hingga 200.000 penggemar saat itu.

Selain mempersiapkan tur konser di Jepang, bos YG Entertainment memastikan BLACKPINK akan merilis album baru pada Juni 2018. Jadwal itu mengalami pengunduran setelah sebelumnya dijadwalkan pada Mei 2018.

Menurut Yang Hyun Suk, keempat personel BLACKPINK akan mempromosikan album baru tersebut pada Juni hingga akhir tahun 2018. Bersamaan dengan kabar album baru tersebut, YG Entertainment juga memperkenalkan lightstick resmi BLACKPINK.

Lampu konser itu berwarna pink dengan desain triple love dengan bubuhan nama BLACKPINK di bagian tengahnya. Perilisan lightstick resmi tersebut diharapkan mampu menjadi pengobat kekecewaan fans akibat pengunduran jadwal rilis album BLACKPINK.

Grup yang mempopulerkan lagu Boombayah tersebut debut pada 8 Agustus 2016, dan sukses menembus chart Billboard World Digital Songs. Kesuksesan debut mereka juga ditandai dengan meraih trofi Artis Pendatang Baru Terbaik dalam ajang Golden Disc ke-31 dan Seoul Music Award ke-26.

Pada 22 Juni 2017, lagu As If Its Your Last kembali dirilis dan disambut hangat oleh para BLINK. Tembang itu juga sukses memuncaki chart Billboard World Digital Song. Lagu yang mengusung genre moombahton (campuran house music dan reggae) itu juga sempat debut di peringkat 45 Hot 100 Billboard Kanada.

