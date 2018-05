LAS VEGAS - Taylor Swift bertemu BTS di ajang Billboard Music Awards (BBMAs) 2018 yang digelar di MGM Grand, Las Vegas, Amerika Serikat, Minggu malam (20/5/2018) waktu setempat. Pertemuan tak disengaja itu terjadi usai Swift menerima trofi Female Artist dan bertemu BTS di belakang panggung.

Pertemuan itu kemudian diunggah Swift ke akun media sosialnya dengan emoji enam hati. “BTS senang bertemu kalian! Kalian menaklukkannya! Sayang, Swift mematikan kolom komentar unggahannya tersebut.

Seperti diketahui, untuk kedua kalinya, BTS memenangkan trofi Top Social Artist. Tahun ini, RM cs lagi-lagi menekuk dominasi Justin Bieber yang tahun lalu juga menjadi pesaing terkuatnya.

Selain Bieber yang memiliki 99,8 juta pengikut di Instagram, tahun ini BTS juga mengalahkan Demi Lovato yang memiliki 67,8 juta follower. Ada juga nama Shawn Mendes dengan 31,1 juta follower dan Ariana Grande yang memiliki 119 juta pengikut di Instagram.

Selain itu, ada hal menarik dari BTS dan Taylor Swift. BTS ternyata membuntuti Taylor sebagai artis dengan video klip terbanyak ditonton di YouTube. Video klip Fake Love, yang dirilis pada 18 Mei 2018 di YouTube, sukses ditonton 41 juta kali dalam 24 jam.

Dengan begitu, Fake Love tercatat sebagai video klip kedua yang paling banyak ditonton sepanjang sejarah YouTube. Sementara itu di posisi pertama ada Taylor Swift dengan Look What You Made Me Do. Video Klip itu ditonton 43,2 juta kali hanya dalam 24 jam setelah dirilis pada 27 Agustus 2017.

Meski di bawah Swift, namun grup asuhan Big Hit Entertainment itu tercatat sebagai musisi dunia ketiga yang membukukan 30 juta viewers hanya dalam 24 jam. Musisi Korea lainnya yang masuk dalam daftar ini adalah PSY lewat Gentlemen yang ditonton 36 juta kali dalam sehari, pada April 2013.

