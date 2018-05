JAKARTA - Dewi Sandra mengungkapkan rasa bahagianya lantaran didapuk menjadi salah satu juri tamu dalam acara Hijab Look 2018. Melalui ajang tersebut, ia bisa melihat bagaimana hasil karya dari desainer-desainer baru pakaian muslim.

"Alhamdulillah, hari ini diajak di Hijab Look 2018 nemenin the best designer di Indonesia yang megang banget fashion hijab saat ini," ujar Dewi Sandra saat ditemui di MNC Studios, Jakarta Barat, Sabtu (19/5/2018).

Sebagai salah satu juri, mantan istri Glenn Fredly ini pun menilai para peserta desainer Hijab Look 2018 dengan menilai cerita dan tujuan yang ditampilkan oleh desainer tersebut.

"Kalau aku selalu mencari dibaliknya story of si seorang ini mau menjadi designer tujuannya apa niatnya apa," ungkapnya.

Mengenai hijab, pemain film Ayat Ayat Cinta 2 ini menceritakan tipe hijab yang kerap digunakannya. Hal yang terpenting bagi Dewi Sandra dalam mengenakan hijab adalah tidak melenceng dari konsep hijab itu sendiri.

"Kalau saya pribadi sukanya yang simple, jadi enggak terlalu ramai-ramai banget, nyaman dan yang penting sesuai dengan aturan berhijab, menurup aurat," papar Dewi Sandra.

"Aku sih orangnya enggak ribet, tapi yang penting jangan lebay saja. Ini sudah keluar dari konsep hijab untuk sederhana dan tampil tawadhu," tutupnya.

