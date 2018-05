LOS ANGELES - Awal tahun ini, John Cena pernah mengunggah sebuah postingan berisi foto BTS dan J-Hope di akun Instagram pribadinya. Tentu saja, hal ini menarik perhatian banyak orang, mulai dari penggemar John Cena dan juga ARMY, atau barisa penggemar BTS.

Dan baru-baru ini, dalam sebuah acara, para anggota BTS pun ditanya mengenai perasaan mereka terhadap dukungan yang diberikan oleh John Cena. Mereka pun mengapresiasi dukungan yang diberikan olehnya.

Selain itu, para anggota BTS juga ditanya apakah mereka telah bertemu secara pribadi dengan John Cena. Namun sayangnya, mereka belum pernah bertemu dengan pegulat profesional tersebut.

Please @BTS_twt forgive my inexperience with the language, but here is my answer https://t.co/YFeO6TqyLG pic.twitter.com/07IztsuBvc