LOS ANGELES – Steven Spielberg dan Leonardo DiCaprio dikabarkan akan segera menjalin kolaborasi lagi. Keduanya akan dipersatukan kembali melalui film biopik tentang Ulysses S. Grant.

Kedua langganan Oscar ini terakhir kali dipertemukan dalam film drama Catch Me If You Can di tahun 2002. Setelah itu Spielberg tidak pernah lagi mendapatkan kesempatan untuk mengarahkan Leo.

Dilansir Deadline, Jumat (18/5/2018), film ini akan diangkat dari buku biografi laris karangan Ron Chernow yang diadaptasi oleh penulis David James Kelly.

Spielberg memiliki ketertarikan tersendiri untuk terus mengeksplorasi cerita-cerita di balik Perang Dunia. Ia sebelumnya pernah menjalankan tugas sempurna ketika menggarap film Lincoln.

Sekadar informasi, Grant adalah salah satu pemimpin militer paling rumit yang beralih menjadi seorang politis dalam sejarah Amerika Serikat. Grant merupakan jenderal kepercayaan Abraham Lincoln.

Ia berhasil memenangkan peperangan Shiloh dan kampanye Vicksburg dan sukses menundukkan Konfederasi Selatan. Kisah hidupnya akan sangat menarik jika diangkat ke dalam layar lebar.

Namun untuk menyatukan kedua tokoh ini bukan hal mudah. Seperti diketahui, Spielberg sudah dikontrak untuk mempersiapkan Indiana Jones 5 dan West Side Story. Sementara itu Leonardo DiCaprio baru akan memulai kembali berakting bersama film Quentin Tarantino, Once Upon A Time in Hollywood.

