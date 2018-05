. Kebahagiaan @duljaelani, sudah lulus SMA, Home Schooling Kak Seto. Didamping kedua orang tuanya. Selamat ya sayang... Very Proud of you.... ❤️❤️❤️ Terimakasih untuk para guru yang sudah mendidik anak saya... #maiaestianty #diarymaia #duljaelani #dul #aqj #graduation #happyparents #happyson #keluargaharjonosigit #musicianlife

A post shared by Maia Estianty (M.E) The Queen (@maiaestiantyreal) on May 15, 2018 at 3:12am PDT