JAKARTA - Fachri Albar memang sudah hampir tiga bulan direhabilitasi. Namun menurut keterangan sang istri, Renata Kusmanto, anak-anak Fachri ternyata tidak mengetahui jika sang ayah terseret masalah hukum.

Hal tersebut disampaikan Renata usai mendampingi Fachri di sidang perdana kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/5/2018). Kepada anak-anak, Renata beralasan jika sang suami sedang sakit.

"Yang mereka tahu, papanya lagi sakit. Anak-anak belum pada ngerti. Mereka masih kecil juga," ungkap Renata Kusmanto.

Kendati demikian, Renata tidak menampik bahwa anak-anak tetap menanyakan keberadaan ayahnya. Mengingat sejak tertangkap, Fachri dinyatakan sebagai pengguna narkoba dan langsung ditempatkan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), Cibubur, Jakarta.

"Nanyain juga sih, pernah nanya," tuturnya.

Fachri terseret perkara narkoba usai ditangkap di kediamannya di kawasan Cirendeu, Tangerang Selatan pada pukul 07.00 WIB oleh Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 14 Februari. Dari hasil penangkapan, polisi mengamankan barang bukti berupa satu klip plastik sabu seberat 0,8 gram, tiga belas butir Dumolid, satu butir Camlet dan beberapa alat hisap atau bong.

Fachri sendiri sudah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang siang tadi. Dalam dakwaan primer, putra Achmad Albar itu dikenakan Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara dalam dakwaan subsider, Fachri didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 60 ayat (5) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

(LID)