SEOUL - Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan Korea. Pasalnya penyanyi fenomenal, Park Jae Sang atau yang lebih dikenal PSY mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan agensi YG Entertainment pada 15 Mei 2018.

Melansir Soompi, kabar tersebut dibenarkan oleh pihak YG Entertainment, Selasa (15/5/2018). Sebelum berpisah jalan, YG Entertainment dan PSY telah melakukan diskusi intensif.

“PSY telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak eksklusif dengan kami. Melalui percakapan mendalam dengan PSY, pihak kami memutuskan untuk menghormati keputusannya," ungkap YG Entertainment.

Kemudian pihak YG Entertainment menambahkan jika keputusan tersebut tidak membuat hubungan kedua belah pihak terputus. Agensi yang menaungi BIGBANG itu tak lupa berterima kasih atas dukungan fans untuk PSY selama ini.

"Terlepas dari kontrak eksklusif itu, hubungan dekat YG dan PSY akan bertahan selamanya. Kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada para penggemar yang telah mencintai PSY sebagai artis YG hingga saat ini, “ imbuh dia.

Untuk diketahui, PSY menandatangani kontrak dengan YG Entertainment pada tahun 2010. Jadi, dirinya telah genap delapan tahun meniti karier dengan agensi yang didirikan oleh Yang Hyun Suk tersebut.

PSY mulai menggemparkan panggung hiburan Korea dan Internasional lewat single hit berjudul Gangnam Style. Selain itu music video-nya tersebut dinilai sangat fenomenal karena dianggap unik dan mampu mencetak sejarah Youtube.

Pada Desember 2012, MV tersebut menjadi video pertama dalam sejarah situs web yang mencapai satu miliar lebih penonton. Setelah itu, pria kelahiran 31 desember 1977 tersebut dijuluki King of Youtube. Hingga saat ini video tersebut telah menyedot 3 miliar lebih penonton youtube. Videonya tersebut menjadi nomor 3 dengan jumlah penonton terbanyak.

Lebih lanjut pada 12 November 2012, PSY menjadi artis musik Korea Selatan kedua yang tampil di MTV Europe Music Awards dan memenangkan penghargaan Best Video Awards. Dia mampu mengalahkan bintang top Amerika lain seperti Rihanna, Katy Perry, dan Lady Gaga. Acara ini disiarkan di seluruh dunia dan dipandu oleh model dan aktris Jerman Heidi Klum, ia memperkenalkan PSY kepada penonton sebagai "Raja Pop yang tak terkalahkan".

