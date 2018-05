JAKARTA - Artis Muhammad Eza Pahlevi Gionino mendapat kejutan dari sang ibu di hari ulang tahunnya yang ke 28. Ibunya Ruhaya membuat kejutan untuk anaknya tercinta itu tidak sendirian, tapi juga mengajak Egiers sebutan para fans putranya itu.

Kali ini kejutan itu dibuat di rumah ibunya di Kawasan Cibubur. Bersama dengan sang ibu para fans nampak sibuk menyiapkan kejutan untuk idolanya itu.

"Saya mamanya Eza saya mau ngasih surprise buat Eza ini temen-temennya Eza semua. Ini untuk ultah Eza yang sudah terlambat harusnya tanggal 10 sekarang kita pake tanggal 14, juga untuk halalbihalal juga disini," tutur ibunda Eza seperti dilansir Go Spot, Selasa, (15/5/2018).

Setelah semua siap Eza yang baru saja terbangun dari tidurnya pun terkejut lantaran banyak penggemarnya yang ramai di rumahnya itu. Sontak mereka pun bersama-menyanyikan lagu Happy Borthday dan dilanjutkan dengan meniup lilin. "Happy birthday to you, happy birthday to you, amin, fyuh," tiup Eza.

"Yang bikin gua paling surprise adalah gua masuk kamar tiba-tiba kamar gua berubah total. Pasti bersyukur banget ya, Gue start entertain itu 2007 sekarang udah 2018 dan selama 11 tahun kalian semua masih support gue dan itu indah banget sumpah," terangnya.

Eza pun mengungkapkan keinginannya kedepan. Saat ini Ia masih memiliki satu sinetron ramadan dengan begitu ia berharap agar nantinya dapat meraih sukses dalam sinetron tersebut. "Gue masih ada goals tahun ini gue ngerjain satu sinetron ramadan dan mudah mudahan karakter gua itu terbawa untuk seperri dikarakter yang gua maenin," ungkapnya.

Sementara itu sang bunda mengharapka. anaknya diunur jelang kepala tiga agar segera mendapatkan pendamping. Ia bunda sangat berharp Eza dapat segera menemukan sosok yang tepat.

"Ya mama terharu dan terimakasih banyak anak-anak masih sayang sama Eza dan mama kepengin Eza di umur 28 tahun ini segera menikah. Mama rasanya takut kalo mama diambil Allah eza belum menikah dengan siapa dia. Kakanya sudah berumahtangga semua kan kalo dia ada istrinya kan lega mamah ya," tutupnya.

 

(ade)