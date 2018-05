LONDON - Pagelaran penghargaan acara TV oleh British Academy of Film and Television Arts (Bafta) TVAwards 2018 sudah selesai digelar. Berbagai tayangan TV asal Inggris bertanding untuk memenangkan penghargaan bergengsi tersebut pada Minggu 13 Mei waktu setempat.

Dari puluhan nominasi, Love Island berhasil memenangkan Bafta TV Awards pertama di kategori pertunjukan realita terbaik. Lalu ada juga acara Casualty yang berhasil mendapatkan penghargaan Bafta pertamanya selama 11 tahun, untuk Best Soap/Continuing Drama.

Selain itu, ada juga seri TV Blue Planet II yang memenangkan kategori Must-see moment. Penghargaan ini merupakan satu-satunya penghargaan yang dipilih oleh pemirsa, dan itu untuk adegan yang menunjukkan seekor ibu paus menolak untuk melepaskan anaknya yang mati.

"Kami pergi ke laut untuk memperlihatkan laut, lautan lepas, apa fungsi mereka, kecantikan mereka, keajaiban mereka, kemegahan mereka, keruwetan mereka. Kami juga mengangkat kebenaran tentang apa yang kami lakukan pada mereka,” ujar Sir David, sutradara dari acara tersebut seperti dikutip dari laman BBC, Senin (14/5/2018).

“Fakta bahwa suatu momen tertentu membunyikan lonceng di benak dan hati nurani orang-orang di seluruh negeri ini adalah sesuatu yang menyenangkan kita semua daripada yang bisa kukatakan," lajutnya.

Dan berikut ini adalah daftar nominiasi dan pemenang dari Bafta TV Awards 2018 :

Leading actress: Molly Windsor - Three Girls

Leading actor: Sean Bean - Broken

Supporting actress: Vanessa Kirby - The Crown

Supporting actor: Brian F O'Byrne (above left) - Little Boy Blue

Male performance in a comedy programm: Graham Norton - The Graham Norton Show

Female performance in a comedy programme: Daisy May Cooper - This Country

Drama series: Peaky Blinders

Single drama: Murdered for Being Different

Mini-series: Three Girls

Soap and continuing drama: Casualty

International: The Handmaid's Tale

Entertainment programme: Britain's Got Talent

Comedy and comedy entertainment programme: Murder in Successville

Scripted comedy: This Country

Features: Cruising with Jane McDonald

Must-see moment: Blue Planet II - Mother pilot whale grieves

Current affairs: Undercover: Britain's Immigration Secrets (Panorama)

Single documentary: Rio Ferdinand: Being Mum and Dad

Factual series: Ambulance

Reality and constructed factual: Love Island

Specialist factual: Basquiat - Rage to Riches

News coverage: The Rohingya Crisis (Sky News)

Sport: The Grand National (ITV Sport/ITV)

Live event: World War One Remembered: Passchendaele

Short-form programme: Morgana Robinson's Summer

Bafta fellowship: Kate Adie

Special Award: John Motson

