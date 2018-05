JAKARTA - Gempita Nora Marten selalu mengundang perhatian netizen dengan tingkah gemasnya di instagram milik Gisella Anastasia maupun Gading Marten. Baru – baru ini, Gisel mengupload video gadis kecilnya itu saat memperagakan gaya penyanyi Taylor Swift dalam lagu terbarunya.

Sering mengabadikan video lucuanaknya, Gempita Nora Marten, Gisella Anastasia memang sepertinya tidak mau kehilangan momen golden age dimasa pertumbuhan buah hatinya. Beragam foto maupun video Gempi saat berkomunikasi, bermain hingga belajar tidak jarang membuat netizen memuji kecerdasan anak dari pasangan Gisell dan Gading.

Lihat saja aksi Gempi saat menirukan gerakan penyanyi Taylor Swift untuk lagunya yang berjudul Delicate. Mula – mula gadis kecil berusia 3 tahun itu tampak serius melihat layar televisi kemudian berkata ACTION disusul dengan gerak tubuhnya melihat penyanyi kesangannya beraksi. Sesekali Gempi menunjukkan ekspresi all out nya sambil bernyanyi seolah – olah mendalami perannya sebagai seorang Taylor Swift.

Video yang telah ditonton oleh lebih dari 2 juta viewers tersebut menjukkan antusias warganet terhadap aksi Gempi. Banjir pujian pun dating dari banyaknya komentar di instagram yang menyebutkan bahwa bakat seni dari kedua orang tuanya yang mengalir di tubuh anak lucu ini.

Action! This #littleswiftie is in action😋 Sebuah kiriman dibagikan oleh Gisella Anastasia (@gisel_la) pada 11 Mei 2018 jam 1:21 PDT

“@taylorswift you have to watch thi lmao,” tulis naysoch.

“Lucuuuu bgt, aktingnya mirip papah, gaya nyanyinya kayak mamahnya,” tambah hallodri_19.

“Ahahahahhahaha. Geeeeeeemmmmm, how cute you are baby ❤💋 oh my God. Praise the Lord for making you dedeeekkk💋❤ @gadiiing @gisel_la,” sambung putriebikatshu.

Gempi Nora Marten merupakan putri pertama dari pasangan Gisella Anastasia dan Gading Marten yang lahir pada 16 Januari 2015. Sebagai putri yang lahir dari orang tua berstatus selebriti, Gempi kerap menjadi perhatian publik dari tingkah lucunya yang banyak diabadikan Gisell dan Gading dalam media sosial.

(ade)