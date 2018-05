LOS ANGELES - Drake dikabarkan telah meluncurkan single pertamanya di 2018 beberapa waktu lalu. Lagu ini merupakan lagu hasil kolaborasinya dengan rapper asal Atlanta yakni Lil Baby.

Melansir dari laman NME, Senin (14/5/2018), single terbaru mereka bernama ‘Pikachu’. Ya, judul lagu tersebut persis sama dengan salah satu karakter kartun anak-anak asal Jepang yakni Pokemon.

Lagu ini memiliki panjang sekira 2,5 menit. Di dalam lagu tersebut, terdengar jika Drake menyanyikan lirik yang menyebut nama Wheezy, produser dari lagu tersebut.

“Wheezy produced it and Weezy F made me,” sebut Drake dalam lagu tersebut.

Namun, saat didegarkan lebih lanjut, ternyata Drake hanya bernyanyi cukup singkat. Sebagian besar dari lagu tersebut dinyanyikan oleh Lil Baby. Padahal, lagu ini merupakan single milik Drake.

Dan jika didengarkan lebih dekat, lagu tersebut sama persis dengan lagu yang diputar kedua penyanyi tersebut di sebuah kelab malam. Sebuah tayangan video berhasil merekam potongan dari lagu tersebut.

Selain merilis single terbaru, Drake mengatakan jika dirinya akan segera meluncurkan album terbarunya yang berjudul ‘Scorpion’. Kabarnya, album ini akan segera diluncurkan pada Juni 2018.