Tiada yang lebih indah selain kata-kata syukur alhamdulilah. Selamat wisuda ananda @azriel_hermansyah . Semoga ilmu-ilmu yang telah didapatkan di bangku SMA bisa teraktualisasikan berlanjut untuk memasuki dunia university . Semoga bisa menjadi insan akademis yang diridhai Allah SWT serta teladan bagi Bangsa Negara & Agama. Sukses selalu #firstson #dragonboy

