LOS ANGELES - Ariana Grande akhirnya memberikan konfirmasi terkait putusnya hubungan asmara antara dirinya dan Mac Miller. Kabar ini dia ungkapkan melalui salah satu akun media sosialnya beberapa waktu lalu.

Dalam postingannya tersebut, Ariana menyatakan kekagumannya terhadap rapper muda itu. Meski sudah tak ada hubungan cinta di antara keduanya, namun Ariana mengaku bahwa mereka berdua masih bersahabat.

“Miller adalah salah satu teman terbaik saya di seluruh dunia. Saya menghormati dan memujinya tanpa henti dan saya sangat bangga padanya," tulis Ariana, seperti dikutip dari lama NME, Jumat (11/5/2018).

Dalam postingan itu, gadis berusia 24 tahun tersebut seperti menyiratkan alasan dari putusnya hubungan mereka berdua. Ariana juga mendukung jika Miller memutuskan untuk pindah ke lain hati.

Ariana confirms that her Mac have broke up💖 pic.twitter.com/DCKndFC0bD — ArianaGrandeNews (@TheGrandeRoom) May 10, 2018

“Cinta tanpa syarat itu tidak egois. Ini seperti menunggu yang terbaik untuk orang itu bahkan jika saat ini, itu bukan Anda,” tulisnya.

Sedangkan hingga saat ini, Miller masih belum memberikan komentarnya. Dia nampaknya masih belum menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan mengenai kabar putusnya percintaan dia dengan Ariana.

Dugaan sementara, kedua pasangan muda ini putus dikarenakan kesibukan Ariana belakangan ini. Hal ini dikarenakan dia sedang mempersiapkan album terbarunya, Sweetener yang diduga akan rilis pada 20 Juli mendatang.

Dia juga sedang mempersiapkan diri untuk tampil sebagai penyanyi pembuka di ajang Billboard Music Awards 2018, yang diselenggarakan 20 Mei mendatang. Tak ketinggalan, dia juga sedang sibuk dalam mempromosikan lagu terbarunya, No Tears Left to Cry.

Sekadar informasi, Ariana dan Miller telah mengumumkan adanya hubungan percintaan antara mereka berdua semenjak 2016 silam. Semenjak saat itulah, keduanya sering kali mengumbar kemesraan melalui postingan mereka di media sosial.

Selain itu, keduanya pernah tampil dan membintangi video klip My Favorite Part dan tampil sepanggung. Mereka juga telah menciptakan beberapa kolaborasi musik. The Way adalah salah satu di antaranya.

