LOS ANGELES – Menjadi seorang bintang film nyatanya tidak ‘semewah’ satu dekade lalu. Pada awal 1990-an, para aktor besar seperti Julia Roberts, Will Smith, Tom Hanks, atau Jim Carrey yang selalu menerima gaji rata-rata USD20 juta atau setara dengan Rp 281 miliar plus tambahan uang dari hasil penjualan tiket jika filmnya masuk box office.

Hari-hari menyenangkan seperti itu sudah berlalu. Kini tidak semua aktor bisa menerapkan pola serupa di industri film Hollywood.

Salah satu masalah utamanya datang ketika film-film superhero dan Star Wars mulai menjadi bahan tontonan yang mampu menarik banyak penonton ke bioskop. Hasil dari pendapatan pembuka film-film seperti itu kini sudah di luar nalar. Para produser film pun saat ini lebih mengandalkan efek spesial ketimbang harus menjual nama-nama besar para pemain yang terlibat di dalamnya.

Kendati demikian, masih ada sebagian aktor yang masih tetap merasakan uang besar dari film yang dibintanginya. Nama-nama seperti Dwayne Johnson, Vin Diesel, atau bahkan Robert Downey Jr. masih mematok gaji USD20 juta untuk satu film yang dibintanginya.

Ada juga beberapa aktor yang rela dipotong gaji karena memang ingin tampil di dalam sebuah film seperti halnya Leonardo DiCaprio yang hanya memasang tarif USD20 juta untuk film seperti Inception. Demi tampil di film Once Upon A Time In Hollywood yang tayang pada 2019 nanti, Leo dikabarkan rela memotong setengah gajinya asalkan film tersebut memiliki prospek komersial yang bagus.

Baru-baru ini Variety mengeluarkan daftar bayaran aktor-aktor papan atas Hollywood. Dari daftar tersebut, nama Daniel Craig menjadi pemuncak dengan bayaran sebesar USD25 juta untuk tampil di film Bond 25. Menyusul di belakangnya adalah Dwayne Johnson dengan USD22 juta untuk film Red Notice dan Vin Diesel dengan USD20 juta.

Anne Hathaway dan Jennifer Lawrence melengkapi posisi lima besar. Kedua aktris tersebut dibayar sebesar USD15 juta untuk tampil di film Barbie dan Red Sparrow.

Ada juga kasus di mana para aktor atau bahkan sutradara meningkatkan tarif ketika diminta untuk tampil di film sekuelnya. Hal itu dilakukan oleh Chris Pratt dan Bryce Dallas Howard untuk tampil di sekuel Jurassic World. Sementara kesuksesan besar yang didulang oleh Wonder Woman membuat Patty Jenkins mendapatkan bayaran tiga kali lipat dari film Wonder Woman pertamanya bersama Gal Gadot.

Faktor lain yang membuat seorang aktor memasang harga tinggi adalah media sosial. Aktor-aktor dengan followers Instagram tinggi memasukkan tambahan dana untuk promosi di akunnya. Contohnya adalah Dwayne Johnson yang saat ini memiliki 104 juta followers di Instagram. Bintang film Rampage tersebut memasukkan permintaan USD1 juta di dalam paket harganya untuk promosi film di akun-akun media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebooknya.

(ade)