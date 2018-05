JAKARTA – Ryan Renolds kembali mengundang perhatian publik dengan segala tingkah lakunya yang kocak. Dalam unggahan foto terbarunya di akun media sosial Instagram, pemain film Deadpool ini terlihat sedang berpose manis nan lucu di markas klub sepakbola Real Madrid yakni Santiago Bernabeu di Kota Madrid, Spanyol.

Bukan Ryan Renolds namanya jika tidak menunjukkan sisi-sisi kocak di sejumlah aktivitasnya. Seolah masih terbawa dengan peran film Deadpool yang dimainkan olehnya, suami dari Black Lively, itu pun kembali menunjukkan "aksinya" melalui foto yang diunggah di Instagram pada 7 Mei 2018.

Baca juga: Ryan Renyolds Akui Ternyata Punya Gangguan Kecemasan Akut

Saat berkunjung Estadio Santiago Bernabeu, aktor yang telah berkarier sejak 1991 itu mengabadikan beberapa foto saat dirinya dan Josh Brolin berada di lapangan, bermain bola, hingga berfoto di ruang ganti pemain.

Sekilas memang tampak biasa saja, namun foto "unyu" tiba-tiba terlihat saat Ryan melakukan pose membuka kedua tangan di bawah wajahnya ketika berada di ruang ganti di depan loker sang megabintang sepakbola Christiano Ronaldo. Sambil tersenyum, Ryan memperkenalkan bakal ada tim baru yang mengakhiri masa-masa indah para pesepakbola itu.

"Temui dua anggota tim baru Real Madrid. Bersama kami, saat-saat indah Anda akan berakhir. #Deadpool2, untuk catatan hati saya masih untuk Vancouver Whitecaps FC," tulis Ryan dalam bahasa Spanyol di linimasa akun Instagram-nya, sebagaimana dikutip Okezone, Rabu (9/5/2018).

Baca juga: Di-Unfollow Blake Lively, Ryan Reynolds: Aku Telah Dikeluarkan dari Rumah

Tulisan ini pun mengundang tawa serta komentar yang tidak kalah lucu dari foto yang diunggah olehnya. "Oh, honey. We ALL feel that way about Ronaldo. @vancityreynolds," tulis @hollyjo1973.

"Hahahaha I’m dead with the Cristiano’s photo," sambung @arielnedehf.

"Ryanaldo and Brolinho," komentar @sven_seidler.

(han)