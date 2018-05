NEW YORK - Setelah mengguncang dunia mode dengan rambut gimbalnya pada Met Gala 2017, Rapper dan aktor Amerika, Jaden Smith sekali lagi tampil mencuri perhatian dalam Met Gala 2018 yang diadakan di Metropolitan Museum of Art, New York pada Senin (7/5/2018).

Melansir TIME, rabu (9/5/2018) pelantun lagu Watch Me tersebut tampil nyentrik dan berbeda. Dirinya membawa plakat emas yang menampilkan gambar CD bertuliskan salah satu lagu hit miliknya, Icon.

Lebih lanjut, dengan tema Heavenly Bodies: Fashion and The Catholic Imagination, dirinya mengenakan mantel panjang dan t-shirt hitam dengan labelnya sendiri, MSFTS. Kemudian dipadu dengan jeans putih dan sepathu kets.

Dia menyempurnakan penampilannya dengan beberapa rantai emas dan potongan rambut cepak yang diputihkan. Tampil nyentrik dirinya terus membawa plakat emas tersebut selama acara, dari red carpet hingga berpose dari sorot kamera.

Untuk diketahui, menjadi aksesoris dalam gayanya di Met Gala 2018. Lagu Icon milik rapper kelahiran 8 Juli 1998 tersebut merupakan salah satu lagu dari album debutnya bertajuk 'Syre: A Beautiful Confusion'.

Dipublish pertama kali di Youtube pada 17 November 2017, music video Icon mampu mendulang 71 Juta penonton lebih. Album ‘Syre: A Beutiful Confusion’ miliknya itu berisi total 17 lagu.

Kemudian, selain diisi lagu baru, album penuh tersebut juga menampilkan lagu Smith yang telah dirilis sebelumnya yatu Batman, Watch Me, dan Falcon.

Anak dari pasangan Will Smith dan Jada Pinkett ini memang kerap tampil berbeda dan nyentrik di berbagai kesempatan. Pada Mei 2014, dirinya mengenakan setelan Batman pada pernikahan Kim Kadarshian dan Kanye West.

Kemudian, ia sempat membuat kontroversi dengan sering berpakaian seperti perempuan hingga mengenakan aksesoris perempuan. Seperti, mengenakan rok hitam pada pemotretan iklan salah satu brand ternama di dunia.

Bintang Karate Kid itu mengaku jika dirinya tidak pernah mengotakan gaya berpakain berdasarkan gendre. Dia diketahui senang untuk bereksperimen dalam bergaya.

