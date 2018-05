SEOUL – JTBC merilis poster resmi drama terbarunya, Miss Hammurabi, Senin (7/5/2018). Drama bergenre legal tersebut berkisah tentang tiga orang hakim dalam menghadapi berbagai kasus hukum sehari-hari.

Lakon hakim muda bernama Park Cha Oh Reum akan diperankan oleh aktris Go Ara. Sementara L ‘Infinite’ akan melakoni karakter Im Ba Reun, seorang hakim yang sangat patuh pada prinsip dan aturan. Di lain pihak, karakter Hakim Kepala Han Sae Sang akan dimainkan oleh aktor kawakan Sung Dong Il.

Alih-alih berada di ruang pengadilan yang kaku, ketiga aktor tersebut malah terlihat berada di pasar yang sibuk. Apabila L terlihat sinis, Sung Dong Il malah memasang wajah cuek. Sementara Go Ara tersenyum dengan wajah riang sambil kedua tangannya dipegang oleh Sung dan L.

Tepat di atas kepala masing-masing aktor tersebut terselip tagar yang cukup yang mewakili tiap-tiap karakter tersebut. L misalnya, memiliki tagar ‘si brengsek’. Sementara Sung mendapatkan hashtag ‘hakim kejam’ dan Go Ara ‘hakim pendatang baru yang gila’. Banyak penonton yang penasaran bagaimana sang sutradara Kwak Jung Hwan menyajikan drama ini berbeda dari serial legal pada umumnya.

Namun tampaknya, pertanyaan itu dijawab dengan cukup baik oleh Studio & New, rumah produksi yang menggarap drama tersebut. “Kami tak ingin menonjolkan setting pengadilan yang dingin dalam drama ini. Sebaliknya, kami ingin para hakim ini bisa menggerakkan hati para penonton,” ungkap perwakilan Studio & New seperti dikutip dari Soompi.

Rumah produksi itu menambahkan, “Kerja sama tim dan sinkronisasi antara ketiga karakter juga berjalan dengan sangat mulus. Melalui interaksi para hakim dengan masyarakat biasa, serial ini menjanjikan empati dibandingkan drama legal pada umumnya.”

Serial ini menjadi ajang reuni bagi Go Ara dan Sung Dong Il yang sempat beradu akting dalam Reply 1994, pada 2013. Sementara bagi L ‘Infinite’ ini menjadi karya terbarunya sejak bermain dalam The Emperor: Owner of the Mask pada tahun lalu.

Drama Miss Hammurabi akan tayang perdana di JTBC pada 21 Mei 2018, setiap pukul 23.00 KST.

