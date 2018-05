JAKARTA - Devano Danendra mulai menjadi salah satu selebriti muda yang sedang digandrungi. Nama Devano sendiri mulai terangkat karena merupakan anak dari pedangdut Iis Dahlia.

Meski masih ada embel-embel nama besar sang ibu, Devano mengaku tujuannya berkarier di dunia tarik suara adalah untuk membanggakan orangtuanya. Hal itu disampaikan oleh Devano saat menjadi pembuka konser solo AldI Maldini, Get Up. Show Up. Never Give Up.

“Sebenarnya gue mengawali sebagai entertainer pengin ngasih tahu ke orang-orang kalau misalkan gue bukan sekadar anak penyanyi dangdut. Terus gitu aja, pengin banggain orangtua juga kan Mama juga nyanyi, pengin lanjutin Mama,” kata Devano kepada Okezone, Sabtu (5/5/2018).

Ikut berkarier di dunia musik, Devano mengaku mendapat dukungan penuh dari sang ibu. Tapi ia tetap ingin tumbuh mandiri tanpa terlalu banyak merepotkan ibunya.

Lebih lanjut, Devano mengaku sama sekali tak terbebani dengan nama besar Iis Dahlia di kancah musik nasional. Sejak awal ia memang tak ingin membebankan diri kepada ibunya itu.

“Beban sih enggak, so far enggak. Dan gue gak pernah pengin membebankan diri juga,” tandasnya.

Perlu diketahui, beberapa waktu lalu, publik dibuat gempar setelah video putra pedangdut Iis Dahlia, Devano Danendra tersebar di jagat maya. Bagaimana tidak, dalam video yang viral tersebut, remaja 15 tahun ini tampak mengecup mesra pipi seorang wanita. Posisi mereka berdua pun tengah berada di dalam mobil.

Meski telah mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka, Devano secara terus terang mengaku sempat dimarahi sang ibunda usai video intimnya itu beredar. Katanya, Iis langsung syok bukan main.

(ade)