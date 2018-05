JAKARTA – Berita bahagia datang dari pasangan Lee Jeong Hoon dan Moa Aeim yang telah dikaruniai seorang bayi perempuan. Melalui unggahan video Lee dalam Instagram miliknya, pria asal Korea Selatan itu pun membagikan momen kelahiran anaknya.

Sebagai pasangan suami-istri, hadirnya seorang buah hati menjadi dambaan. Tidak terkecuali Lee Jeong Hon dan Moa. Setelah penantian yang lama, akhirnya Moa melahirkan bayi perempuan yang mereka beri nama Hazel Amber Lee dengan berat 2,5 kg dan panjang 45 cm.

Dalam video yang diunggah Lee di Instagram, terlihat sang istri di sampingnya tampak cantik dan terlihat sedikit merasa kesakitan pasca-melahirkan. Tidak lupa Lee juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada semua orang yang telah mendoakan persalinan Moa berjalan lancar.

"Terima kasih untuk semua doanya, puji Tuhan sehat semuanya," ucap Lee dalam video tersebut, Sabtu (5/5/2018).

Rasa bahagia ini juga terlihat kala putri dari Moa, yaitu Michelle Isabella Chloe, yang juga membagikan video kelahiran adik kecilnya itu seraya menuliskan selamat datang kepada putri pertama Moa dan Lee.

"Hello @aime_troisieme_gateau ~~ welcome to the fam ~~ thx ya guys untuk semua doa-doanya ~~ ❀❀ @leejeonghoon @moa_aeim @zoe_chloe_cute @aime_troisieme_gateau,” tulis Chloe.

Lee Jeong Hoon dan Moa Aeim diketahui resmi berpacaran pada 2015. Tiga tahun berselang akhirnya presenter itu resmi menikahi kekasihnya Moa yang berprofesi sebagai seorang desainer segaligus penyanyi pada 2 Desember 2017.

(han)