SEOUL – SM Entertainment akan membuka museum K-Pop perdana di Korea. Mengutip Koreaboo, SMTOWN Museum akan berlokasi di lantai 3 COEX Artium, tepat di pusat area Gangnam, di Seoul, Korea Selatan.

SMTOWN Museum akan beroperasi dengan sembilan ruang pameran. Pertama, Ruang SM Archive yang menampilkan sejarah artis-artis SM Entertainment, dari pertama debut hingga karya terakhir mereka. Pada ruang ini, pengunjung bisa menyaksikan berbagai video klip para artis SM dan photo book yang dipajang sepanjang dinding ruang pameran.

Kedua, Ruang Special Exhibition. Ruang ini akan menguak sisi lain para artis SM Entertainment yang tak banyak diketahui publik. Ketiga, Ruang Artist Gallery yang menampilkan berbagai koleksi kostum dan aksesori panggung para artis SM Entertainment.

Keempat, Ruang SMTOWN Live Beyond Story yang memamerkan deretan momen di belakang layar para artis yang tampil di SMTown Live. Kelima, Ruang Dreams Come True with NCT yang akan memberi gambaran kepada penggemar bagaimana SM Entertainment mendapatkan artis mereka.

Keenam, Ruang AR Photo with Artist. Nah di bagian ini, fans bisa leluasa mengambil foto dan video bersama idola mereka dalam rupa augmented reality. Ketujuh, Recording Studio yang akan membuat pengunjung berasa tengah berada di studio rekaman sungguhan.

Menariknya lagi, Recording Studio dirancang serupa dengan studio rekaman yang kerap digunakan oleh para artis-artis SM Entertainment. Kejutan lainnya, pengunjung bisa bernyanyi dan merekam suara mereka menggunakan aplikasi ‘Everysing’ dalam ruangan ini.

Kedelapan, MCN Studio yang akan menayangkan !T Live. Siaran SM Entertainment yang merekam kegiatan para artis SM itu juga akan ditayangkan di SMTOWN Outer Wall Media, layar UHD luar ruang terbesar di Korea.

Kesembilan, sekaligus bagian terakhir dalam museum ini adalah Museum Shop. Pada ruang ini, pengunjung bisa membeli berbagai cenderamata yang berhubungan dengan SM Entertainment, mulai dari vinyl hingga photo book.

SMTOWN Museum mulai dibuka untuk publik pada 4 Mei 2018. Untuk penggemar SM Entertainment, agensi itu akan menampilkan NCT U-BOSS di MCN Studio, pada 5 Mei 2018. Sementara Red Velvet bisa disaksikan dalam program langsung MCN Studio pada 6 Mei 2018.

