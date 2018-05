JAKARTA - Dalam waktu dekat ini, penulis sekaligus komedian Raditya Dika akan melepas masa lajangnya dengan menikahi artis peran Anissa Aziza. Rupanya, hal tersebut membuat aktor Baim Wong dibully oleh masyarakat lantaran kini hanya Baim lah artis yang belum menikah di usia matang.

Melalui akun Instagram pribadi miliknya, Baim mengunggah sebuah foto yang telah diedit. Aslinya, foto tersebut memperlihatkan momen pengajian menjelang pernikahan Raditya Dika. Dalam foto tersebut, Radit yang mengenakan baju koko berwarna putih tengah menyampaikan kata-kata dengan menggunakan sebuah mikrofon. Sementara itu, wajah Baim pun tertera di pinggir foto tersebut.

Dalam foto editan itu, dituliskan jika Radit berujar, “Mudah-mudahan habis ini Baim nikah.” Sementara itu, Baim mengaminkan doa yang disebut Radit. Rupanya foto editan tersebut didapatkan Baim dari seseorang di media sosial. Hal ini diungkapkan Baim melalui keterangan foto tersebut.

“Aku dikirimin ini.. tega deh,” tulis Baim di akun Instagram miliknya, baru-baru ini.

Rupanya unggahan Baim itu membuat para warganet terpingkal-pingkal. Mereka pun membenarkan apa yang tertulis dalam foto editan tersebut. Seperti beberapa komentar berikut ini.

"Hahhaha lucu banget sih bagus dong bang ada yg doain gitu aminin aja biarpun ujungnya agak bener siih orang sudah mulai bosen sama janji2 babang 😂😂😂✌ni bang coba nyannyiin"si dia" lagu ini bang baby lets me the man so i can love you and if you let me be your man then i take care you asseeeek gk tuh coba gih babang aku kasih semangat dari jauh ni💪❤👏👏❤❤❤, tulis akun @baiqfaridaaeni.

“Sumpah ini adalah kebahagiaan yang hakiki ketika aku lihat foto ini @baimwong hahahahaha 😂😂😂,” sahut akun @davino20.

Meskipun demikian, banyak juga warganet yang mendoakan Baim agar segera menikah. “Semoga segera menemukan pasangan yang tepat,” ujar pemilik akun @lastri_h_.

Tak hanya itu, bahkan ada juga warganet yang menganggap foto bercandaan tersebut. Seakan marah, warganet itu pun mengatakan jika jodoh Baim adalah urusan Tuhan dan bukan kehendak Baim apabila hingga saat ini pria berusia 37 tahun itu belum menikah.

(sus)