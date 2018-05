JAKARTA - Pedangdut Via Vallen, kini menjadi salah satu penyanyi yang paling sukses di Indonesia. Selain memiliki lagu yang sukses, pemilik nama asli Maulidia Octavia ini juga memiliki ribuan penggemar yang diberi nama Vyanisty.

Baca Juga: Vyanisty Bersiap! Via Vallen Bakal Menggoyang Pati Malam Ini di Road To Kilau Raya MNCTV

Di balik kesuksesannya, rupanya wanita kelahiran Surabaya ini memiliki kisah pilu semasa kecil. Kehidupannya yang pas-pasan kala itu sempat membuat Via memutuskan untuk menjadi seorang pengamen di lampu merah.

Hal tersebut bahkan tanpa malu dibeberkan Via Vallen di depan ribuan penggemarnya saat tengah mengisi acara bertajuk Dangdut Never Dies. Bahkan dengan santai ia menceritakan bagaimana kehidupannya saat masih duduk di bangku Sekolah Dasar.

"Ya memang Via dulu ngamen. Dulu Via tinggal di lingkungan yang penuh banget pengamen, terus akhirnya Via ikut mereka ngamen," kenang Via Vallen saat dijumpai di Balai Sarbini, Selasa 1 Mei 2018 malam.

"Akhirnya Via nyoba tanpa alat musik apa-apa, cuma tepuk tangan saja terus dapat uang. Dari situ Via ketagihan, karena dari situ, dulu kan Via susah ya, mau beli baju baru nunggu lebaran dulu, jadi setahun sekali beli baju baru. Akhirnya dari ngamen itu Via bisa beli baju, buat jajan sekolah," sambungnya.

Menjadi pengamen di usia yang masih sangat belia, tentu tidak membuat kedua orangtua Via menyetujui hal tersebut. Bahkan ia sempat dimarahi dan diajak pulang, saat ketahuan mengamen di lampu merah.

"Enggak, orangtua enggak ada yang tahu (Via Valken ngamen). Sampai akhirnya orangtau tahu, ya dimarahin. Di lampu merah dimarahin, langsung digiring pulang ke rumah, enggak boleh ngamen lagi," paparnya.

Bukan Via namanya jika tidak memiliki keinginan yang keras. Merasa bahagia memiliki penghasilan sendiri, pelantun Sayang ini nampak tak peduli dengan larangan kedua orangtuanya. Ia bahkan kembali lagi menjadi pengamen, meski sudah sempat dimarahi di depan umum.

Baca Juga: Via Vallen Tutupi Headphone dengan Tissue, Netizen: Ngetop Baru Seumur Jagung Sombong

"Tapi ya karena Via suka, ngerasa punya penghasilan sendiri itu enak banget, jadi masih suka nyolong-nyolong ngamen. Sampai akhirnya benar-bnar berhenti itu karena Satpol PP. Setelah itu diarahin sama papa untuk nyanyi saja," tandasnya. (lid)

(kem)