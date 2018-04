PATI - Pedangdut yang namanya melejit setelah menyanyikan lagu "Sayang" Via Vallen bakal menggoyang acara Road to Kilau Raya yang bakal digelar di Alun-Alun Kota Pati Jawa Tengah, malam ini. Acara itu akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi MNCTV pada pukul 19.00 WIB.

Acara yang juga akan dimeriahkan sederet artis papan itu, merupakan tindak lanjut dari kesuksesan kegiatan serupa di kota-kota lain. Kota Surabaya berhasil digoyang pada 21 Januari, kemudian berlanjut ke Pekalongan pada 23 Februari, dan Karawang pada 18 Maret.

"Melalui program Road to Kilau Raya 2018, MNCTV menghadirkan kearifan lokal sebagai menu utama dan artis-artis yang membawakan lagu-lagu hits mereka," tutur Manager Produksi MNCTV, Willian Gustafirin, Jumat (20/4/2018).

Road to Kilau Raya 2018 akan diramaikan sederet artis ternama pilihan MNCTV, di antaranya Via Vallen, Trio Macan, Resa Lawang Sewu, Poppy Capella, Tasya Rosmala, Kiki Asiska, Cak Sodiq, Thomas Djorghi, Papinka Band, Limbad, Temon, dan diiringi oleh Sera Band. Acara akan dipandu oleh Melaney Ricardo, Andhika Pratama, dan Anwar Sanjaya.

BACA JUGA: Foto Bikini Cinta Laura Bikin Netizen Berantem

BACA JUGA: Sambil Nangis, Kevin Hilers Mengaku Dijebak soal Video Mesranya dengan Lucinta Luna

“Road to Kilau Raya kami hadirkan untuk alternatif suguhan berkualitas dan menghibur bagi pemirsa setia MNCTV. Program ini sukses menggemparkan tiga kota sebelumnya. Semoga seluruh masyarakat Pati ikut bergoyang bersama kami di Road to Kilau Raya,” tambah Programming and Acquisition Director MNCTV, Endah Hari Utari.

Acara nanti malam dipastikan terasa lebih istimewa karena Joe Kriwil akan mengaudisi TATATA dengan melibatkan warga Pati. Selain itu, “KURSI JULID” akan menantang Trio Macan untuk menjadi pembawa berita infotainment dan duduk di kursi singgasana. Mereka harus merangkai tiga kata clue dari pembawa acara dan harus dijadikan berita yang menarik.

Acara ini juga akan diisi aksi spektakuler Master Limbad yang akan memacu adrenalin pemirsa. Road to Kilau Raya 2018 adalah sebagian dari program unggulan MNCTV di 2018 setelah sukses memulai kembali Dangdut Mania Dadakan dan KDI. Acara ini diharapkan dapat memberikan alternatif suguhan berkualitas dan menghibur bagi pemirsa setia MNCTV.

(ade)