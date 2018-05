JAKARTA - Band rock legendaris Guns N Roses dikabarkan tengah mempersiapkan album terbaru mereka berjudul ‘Appetite For Destruction’. Kabarnya, pada saat melucurkan album tersebut, para penggmar akan mendapatkan berbagai kabar gembira.

Beberapa papan pengumuman pun sudah terlihat menghiasi kota London dengan poster album terbaru mereka. Poster ini memampang logo klasik dari album ‘Appetite’, yang diluncurkan pada 1987 silam.

(Baca juga: Gun N Roses Masuk Jajaran Penghibur dengan Bayaran Tertinggi di Dunia)

Dalam album tersebut, diketahui jika ‘Welcome to the jungle’, sebuah lagu klasik mereka akan menjadi salah satu lagu andalan mereka. Selain itu, terdapat juga beberapa lagu klasik hits lainnya seperti ‘It’s So Easy’, ‘Paradise City’, dan ‘Sweet Child o’Mine’ akan terdapat dalam album tersebut.

Selain itu. Album ini juga akan menjadi penanda ulang tahun Guns N ‘Roses ke-31. Ulang tahun ini akan dirayakan pada bulan Juli mendatang, setelah acara Download Festival selesai diselenggarakan.

Melansir dari laman NME, Rabu (2/5/2018), para penggemar pun berspekulasi mengenai tur mereka mendatang. Mereka berharap, tur ini akan menjadi tur reuni, yang juga akan menampilkan Steven Adler dan Izzy Stradlin. Sayangnya, detil mengenai hal tersebut baru akan terungkap minggu depan.

Sementara itu, pentolan Guns N Roses Axl Rose dikabarkan telah melakukan perekaman musik baru dengan AC/DC. Rose telah diminta untuk menjadi vokalis AC/DC setelah vokalis mereka, Brian Johnson menderita kehilangan pendengaran.

(Baca juga: Eks Gitaris Gun N Roses Pilih Jualan Air Minum Dalam Kemasan)

Ada juga kabar munculnya kemitraan antara Young dan Rose terus melanjutkan kerja sama mereka. Juru bicara Rose Tattoo, Angry Anderson telah mengkonfirmasi bahwa pasangan ini sedang menulis materi baru bersama.

Sekedar informasi, pada ajang Dowload Festival 2018 ini, akan muncul banyak band rock kenamaan. Selain Guns N Roses, Avenged Sevenfold dan Ozzy Osbourne dikabarkan akan ikut dalam acara yang diselenggarakan di Donington Park, 8 hingga 10 Juni mendatang.

(sus)