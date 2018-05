JAKARTA - Pedangdut Via Vallen mengaku bahwa belakangan ini dirinya tengah berada dalam kondisi kurang fit. Hal tersebut bahkan sempat ia ungkapkan di depan ratusan pengemarnya saat mengisi acar bertajum Dangdut Never Dies, Selasa 1 Mei 2019 malam.

Walau kurang sehat, penyanyi 26 tahun ini mengaku tetap berusaha menghibur para penggemarnya. Bahkan suara dan teriakan Vyanisty membuat dirinya bangkit serta bersemangat, dan melupakan sejenak kondisi kesehatannya.

"Via sebenarnya hari ini lagi enggak fit. Nih suara Via serak. Tapi Via selalu semangat saat dengan suara teriakan kalian (Vyanisti). Pokoknya terima kasih banyak," ujar Via Vallen di atas panggung.

Sempat mengalami pusing sesaat sebelum memulai pertunjukan, Via Vallen tentunya tak ingin mengecewakan penonton. Bahkan ia justru dibuat terkejut dan terharu dengan antusias para Vyanisty, yang rela dayang jauh dari berbagai kota di Indonesia, hanga untuk menonton dirinya.

"Yang jelas speechless. Saya terharu melihat antusias mereka," tuturnya.

"Vyanisti bukan hanya datang dari Jabodetabek saja, tapi dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan lainnya. Terima kasih banyak atas apresiasinya untuk Via," tandasnya.

(ade)