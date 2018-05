LOS ANGELES – Boyband asal Amerika, NSYNC, akhirnya mencatatkan nama mereka di salah satu Hollywood Walk of Fame. JC Chasez, Justin Timberlake, Joey Fatone, Lance Bass, dan Chris Kirkpatrick turut menghadiri langsung acara pembukaan yang dipenuhi oleh para penggemar mereka.

Sebelum melihat bintang bertuliskan NSYNC, Ellen DeGeneres menghangatkan acara dengan melakukan roasting terlebih dahulu.

“Band ini dibentuk dari satu orang lucu, satu orang nakal, satu orang sensitif, satu orang seksi, dan Joey. Musikmu adalah soundtrack dan keseluruhan generasi,” canda Ellen.

This is for the fans ❤️ A post shared by *NSYNC (@nsync) on Apr 30, 2018 at 1:46pm PDT

Pada kesempatan yang sama, Timberlake mengaku sangat bersyukur bisa tergabung dengan keempat sahabat yang hebat. Tak bisa dipungkiri bahwa NSYNC turut mengangkat popularitasnya di industri musik dunia.

“Keempat orang ini sangat berarti bagiku,” ucapnya singkat.

Para penggemar yang hadir pun tak henti-hentinya meneriakan nama kelima personel. Tujuan para penggemar ini hanya satu, berharap agar Timberlake dkk bisa berkumpul kembali dan merilis karya baru.

It’s official! #walkoffame A post shared by *NSYNC (@nsync) on Apr 30, 2018 at 12:43pm PDT

NSYNC tercatat aktif terakhir kali pada tahun 2002. Setelah mengeluarkan album studio ketiga, ‘Celebrity’, pada tahun 2001, mereka memutuskan untuk hiatus. Para personel NSYNC pun tersebar dan menjalani karier masing-masing.

Seperti apa yang diucapkan oleh Ellen sebelumnya, lagu-lagu NSYNC seperti I Want You Back, This Is Promise You, atau bahkan It’s Gonna Be Me menjadi teman bagi berbagai generasi. Tak heran jika reuni NSYNC sangat dinanti-nanti oleh para penggemar di seluruh dunia.

