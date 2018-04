JAKARTA - Nama Shafa Harris muncul dan dikenal masyarakat usai video dirinya melabrak Jennifer Dunn (Jedun) tersebar di media sosial. Dalam video tersebut, Shafa nampak memarahi Jedun yang saat itu tengah berada di sebuah pusat perbelanjaan, lantaran kebahagiaannya bersama sang ayah, Faisal Harris, 'direbut' oleh wanita 28 tahun tersebut.

Baru-baru ini, Shafa nampak mengunggah foto masa muda kedua orangtuanya yang terlihat mesra. Dalam foto tersebut ibundanya nampak memeluk mesra ayahnya yang berada tepat disampingnya dengan wajah bahagia.

Unggahan foto hitam putih tersebut menambah kesedihan siapapun yang melihatnya ketika Shafa mulai menuliskan sebuah kalimat singkat mengenai persoalan keluarga yang dihadapi orangtuanya. Bahkan baru-baru ini, sempat tersebar foto di mana keluarga sang ayah nampak akrab dan berkumpul dengan keluarga Jennifer Dunn, walau wanita tersebut kini berada di penjara.

"life was perfect years ago, whatever choice you make i hope youre both happy, (Hidup terasa sempurna beberapa tahun lalu, apapun pilihanmu, saya harap kalian berdua bahagia)," tulis Shafa pada keterangan foto kedua orangtuanya.

(Baca Juga: Tersebar Foto Jennifer Dunn dengan Keluarga Besar Faisal Harris, Shafa Harris Meradang)

Melihat unggahan tersebut, netizen sontak membanjiri kolom komentar akun Shafa dan ikut merasakan kesedihan dari gadis 15 tahun tersebut. Bahkan mereka juga turut medoakan agar keluarga Shafa bisa kembali lagi utuh seperti semula.

"Kak safa sabar yahh ,,takdir tuhan memang tidak ada yang tau ,, yakinlah bahwa itu keputusan terbaik yang tuhan kasih buat kakak dan keluarga agar lebih bahagia lagi. semangat kak," tulis anna_ulandari.

"Proud of u gurl, big gurl dont cry yah sayangg. Kamu hebat. Dewasa. Cantik. Sabar. Kuat. Semua ngedoain kamu. Selalu jadi anak yg membanggakan untuk orang tuamu yah. we luv u shafa !!!!!!!!!! @shafaharris," tulis kilasyakilaaa.

Tak hanya netizen yang langsung berreaksi ketika melihat unggahan foto, berikut keterangannya dalam akun Instagram. Sang ibunda, Sarita Abdul Mukti, juga langsung menuliskan kalimat yang akan membuat Shafa yakin bahwa apapun yang terjadi, kedu orangtuanya tetap mencintainya.

"Bunda always love you my princess and your daddy love you too," tulis ibunda Shafa, Sarita Abdul Mukti, pada kolom komentar. (aky)

(kem)