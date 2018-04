JAKARTA - Rumah produksi milik Raffi Ahmad, RA Pictures, baru saja merilis sebuah film bergenre horor baper berjudul The Secret Suster Ngesot Urban Legend. Film karya sutradara Arie Aziz tersebut diketahui mulai tayang sejak hari ini, Kamis (26/4/2018), di seluruh bioskop Tanah Air.

Sebagai teman dekat, Ayu Ting Ting yang juga ikut berpartisipasi dalam film arahan RA Pictures, tentu ikut mempromosikan film milik Raffi tersebut. Melalui akun Instagramnya, ibunda Bilqis Khumairah ini nampak mengajak penggemarnya di seluruh Indonesia untuk dapat menonton film tersebut.

"Hellooo semua jgn lupa nonton “The Secret suster ngesot urban legend” tayang sekarang tgl 26 April 2018 pasti dibioskop ksyngan kalian.....jgn lupa y nonton @raffinagita1717," tulis Ayu Ting Ting lada keterangan video.

Melihat video promosi film The Secret yang diunggah oleh Ayu Ting Ting di akun Instagramnya, membuat netizen buka suara dan berkomentar mengenai hal tersebut. Bahkan mereka memuji ketulusan dan keikhlasan pelantun Alamat Palsu tersebut, yang tetap mau mempromosikan film milik Raffi dan Nagita meski isu negatif sering kali menghampirinya saat berhubungan dengan pasangan suami istri ini.

"Ya Allah @ayutingting92 ketulusan dan keikhlasanmu sungguh jadi inspirasi buatku. Allah akam memberimu yang lebih daripada yang kau beri, barokah," tulis ceriahappy1.

"Saluuuut sama kamu @ayutingting92 meskipun isterinya suka ngomong gak enak tapi kamu selalu support karya2nya," tulis schortsa_.

"Ga ada org ug pnya hari sebesar ini orang, sumpah.. u are my inspiration, iam not ur fans tp aku syuka everthing abt you... @ayutingting92," tulis elina_harmawati. (lid)

