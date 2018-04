JAKARTA - Bukan rahasia bila keluarga artis kerap menggunakan nama besar saudara untuk mendompleng mengangkat nama di industri musik, namun hal tersebut tidak terjadi pada Afgan dan sepupunya Yory Fortuna.

- Baca Juga: Rossa Ungkap Arti Panggilan Romantis Ivan Gunawan dan Faye Malisorn

Rupanya, Yory yang masih berusia 18 tahun ini enggan berada di bawah bayang-bayang Afgan yang sudah lebih dahulu tenar di tanah air. Berbekal bakat bernyanyi dan penampilan yang mampu membuat kaum hawa jatuh cinta, Yory pun merilis single.

"Biar punya image sendiri terus enggak tergantung sama bayang-bayangnya sama kak Afgan," kata Yory beberapa waktu lalu.

 

Meski tak ingin berada dibawah bayang-bayang Afgan, namun Yory mengaku kerap mendapatkan wejangan dan saran dari saudara sepupunya tersebut.

"Dia selalu ngasih saran rekomendasiin lagu yang bagus. Jangan pernah nyerah selalu kejar mimpi. Banyak sih terus ngasih feedback yang bagus juga," ujar Yory.

Pada perilisan single 'Mencinta' Afgan berhalangan hadir karena sedang syuting pembuatan video klip di Turki. Namun dirinya memberi selamat dan doa lewat video singkat.

"Aku cuma mau ngucapin selamat untuk Yory sepupu aku. Semoga single yang rilis hari ini bisa diterima oleh penikmat musik Indonesia. Semangat terus untuk Yory mengejar mimpinya. Selamat dan all the best," ujar Afgan.

- Baca Juga: Dekat Sejak 10 Tahun Lalu, Begini Perasaan Rossa kepada Afgan

Serius berkarier di industri musik dan mendapat dukungan penuh dari kedua orang tuanya, Yory berharap VyoVers, sebutan untuk penggemarnya menyambut baik kehadiran Yory sebagai pendatang baru di industri musik Indonesia.

(edh)