LOS ANGELES – Nicolas Cage mengungkapkan bahwa dirinya bersiap untuk pensiun dari dunia akting. Sejauh ini, Nicolas sudah tampil dalam berbagai acara televisi dan membintangi sekira 70 film Hollywood.

“Saat ini, fokus utamaku masih sebagai seorang pemain film dan aku akan melanjutkannya untuk tiga atau empat tahun ke depan. Dan setelah itu aku ingin lebih fokus dalam mengarahkan atau sutradara,” ujarnya seperti dilansir NME, Minggu (22/4/2018).

Berdasarkan data dari IMDb, saat ini Nicolas terlibat dalam tujuh proyek film berbeda. Film-film terbarunya termasuk sebuah film heist, film bergenre action-thriller berjudul Between Worlds, dan The Croods 2.

Nicolas Cage mengawali karier di dunia seni peran pada tahun 1981 melalui film televisi berjudul Best of Times. Pada saat itu ia masih menggunakan nama aslinya, Nicolas Coppola, sebagai nama panggungnya.

Setahun setelah tampil dalam Best of Times, kariernya semakin menanjak ketika mendapatkan bagian lebih banyak dalam film Fast Times At Ridgemont High. Setelah itu ia makin dikenal dengan nama Nicolas Cage dan tampil di film-film seperti Captain Corelli’s Mandolin, Leaving Las Vegas, dan Gone In 60 Seconds.

Nama Nicolas Cage juga dikenal dari film Ghost Rider. Kendati tampil dalam dua filmnya, Nicolas mengaku bahwa dirinya bukan seorang penggemar dari Ghost Rider.

