SEOUL - Jung Hae In tengah sibuk membintangi drama terbarunya yang tayang di TV kabel JTBC, disandingkan dengan aktris Son Ye Jin. Dramanya digandrungi para pecinta Kpop, fakta seputar aktor berusia 30 tahun dalam membintangi drama arahan Sutradara Ahn Pan Seok tersebut pun terungkap.

Salah satunya fakta bahwa Jung Hae In bukanlah aktor pertama yang ditawari untuk membintangi drama yang mengisi slot Jumat-Sabtu. Hal ini diungkapkan FNC Entertainment, agensi pemain drama While You Were Sleeping tersebut.

"Jung Hae In bukanlah aktor pertama yang mendapat tawaran untuk memerankan Seo Joon Hee (karakter dalam Pretty Noona Who Buys Me Food). Peran ini jatuh ke tangannya setelah beberapa aktor menolaknya," ujarnya seperti dilansir Soompi.

Sekadar diketahui, drama Pretty Noona Who Buys Me Food bercerita tentang dua orang berbeda profesi yang tidak saling mengenal satu sama lain.

Yoo Jin Ah (Son Ye Jin) merupakan perempuan 30 tahunan yang tak kunjung menikah. Dia berprofesi sebagai supervisor di sebuah perusahaan kopi. Sementara Seo Jonn Hee (Jung Hae In) adalah desainer game berkepribadian cuek namun serius dalam mencintai seseorang.

Sejatinya Jung Hae In berniat untuk istirahat sejenak usai membintangi Prision Playbook. Namun setelah membaca naskah skenario drama Pretty Noona Who Buys Me Food, ia berubah pikiran.

"Jung Hae In sangat kelelahan. Dia meminta istirahat selama dua bulan setelah membintangi Prison Playbook," tutur perwakilan FNC Entertainment.

"Naskah dan peran dalam Pretty Noona Who Buys Me Food begitu bagus untuk dilewatkan. Ketika Jung Hae In membaca naskahnya, dia segera bilang ingin membintanginya. Proses casting kemudian tuntas. Dia beruntung," lanjut perwakilan FNC Entertainment.

Popularitas drama Pretty Noona Who Buys Me Food memang langsung memuncak. Tak heran, sejumlah iklan berbaris pun mencoba untuk mendapat kesempatan bekerjasama dengan drama tersebut.

