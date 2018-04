JAKARTA - Aktris sekaligus pembawa acara Nadia Mulya kembali hadir dengan karya terbarunya dalam bentuk buku. Bersama Joy Roesma, istri dari Dastin Mirjaya Mudijana ini baru saja merilis sebuah buku berjudul Media Sosialita: Eksis Narsis Jadi Daring Darling, pada Kamis, 19 April 2018 yang berkolaborasi dengan Fashionlink X #Blckvnue dalam event Senayan City Fashion Nation 12th Edition.

Dalam perilisan buku terbarunya, Nadia mulya dan Joy Roesma juga turut berkolaborasi bersama enam designer tanah air yang juga turut menghadirkan 3 muse Media Sosialita yakni Nazira C. Noer, Chacha Frederica, dan Ririn Ekawati.

Ketika ditanya mengapa ia memilih media sosial sebagai topik penulisan buku. Wanita 38 tahun inipun menjawab bahwa masyarakat tentu sangat bergantung dengan gadget, yang saat ini dirasa sangat bisa membantu dan mempermudah hidup kita. Namun dalam buku ini ia juga memperingatkan bahwa tidak selamanya gadget bisa bermanfaat untuk penggunanya.

"Siapa Sih yang tidak punya akun Facebook? Instagram? Twitter? Whatsapp? Line? Dan bukankah problema kaum urban yang paling gengges (mengganggu) antara lain adalah bila pulsa habis, tidak ada wifi atau gadget mengalami low batt?," kata Nadia Mulya.

"Ya, sedemikianlah sudah menjadi tergantung pada gadget dan media sosial, yang sebenarnya sah-sah saja manakala digunakan untuk mempermudah hidup dan menambah manfaat. Namun apa yang terjadi bila adiksi tersebut merugikan diri apalagi orang lain?," sambungnya.

Buku Media Sosialita: Eksis Narsis Jadi Daring Darling, diketahui juga dibagidalam delapan buah bab sesuai dengan kebutuhan setiap pembaca. Diantaranya, The Unstoppable Social Media, The Social of Social Media, Swipe Right, Parenting Kids Zaman Now, The Frontier of Lifestyle, So You Want To Be The Next Selebgram, The Twisted Side of Social Media, dan E-Commerce.

Soal pembuatan buku setebal 372 halaman ini, rekan Nadia Mulya, Joy Roesma mengaku membutuhkan waktu cukup lama untuk merampungkan karya duet mereka. Bahkan demi menghasilkan karya yang informatif dan bermanfaat, beberapa riset dan seminar turut mereka sambangi sebagai bahan dalam penulisan buku ini.

"Ini adalah buku yang paling lama kami tulis. Penyusunan memakan waktu lebih dari satu tahun! Dikarenakan informasi mengenai media sosial berkembang dengan sangat pesat dan kami melakukan riset ekstensif untuk menghadirkan buku yang informatif dan sarat manfaat. Antara lain dengan mengikuti berbagai seminar, kelas, dan menghadiri Social Media Week," jelas Joy Roesma.

Media Sosialita dengan tagline Eksis Narsis Jadi Daring Darling, yang merupakan buku kolaborasi keempat dari Joy Roesma dan Nadia Mulya. Sebelumnya, kedua penulis ini sudah sempat menulis tiga biah buku lain, yakni KOCOK! The Untold Stories of Arisan Ladies And Socialites, Moms And The City, dan Foodie And The City. Bahkan pada buku selanjutnya duet maut sang penulis akan berkolaborasi dengan Carem Delano, yang diketahui merupakan seorang fashion stylish.

Buku yang bertujuan untuk mengupas tuntas segala sesuatu mengenai media sosial melalui riset nyata ini diketahui sudah mulai bisa dengan mudah didapatkan diberbagai toko-toko buku ternama di Indonesia dengan harga Rp.120.000,- saja. Bahkan, masyarakat juga semakin dipermudah untuk bisa mendapatkan buku ini hanya dengan mengakses www.mamudmaskin.com.

