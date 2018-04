SEOUL – Aktris Lee Da Hee akan melengkapi formasi bintang Law of The Jungle episode Sabah, Malaysia. Kepastian keterlibatan aktris Queen of Mystery 2 itu datang bersamaan dengan dua personel Wanna One: Ong Seong Woo dan Ha Sung Woon.

Hal itu diumumkan, perwakilan SBS pada Kamis pagi (19/4/2018) waktu setempat. “Benar bahwa Ong Seong Woo dan Ha Sung Woon dari Wanna One bersama aktris Lee Da Hee akan tampil dalam Law of the Jungle di Sabah,” kata sumber tersebut kepada situs DongA seperti dilansir dari Soompi.

Khusus Ong Seong Woo dan Ha Sung Woon, keduanya diketahui menunjukkan ketertarikan mereka untuk tampil dalam acara tersebut sejak tahun lalu. Namun, keinginan itu tak kunjung terealisasi akibat jadwal manggung Wanna One yang padat.

Sementara bagi aktris Lee Da Hee ini akan menjadi pengalaman kedua menjajal kehidupan alam liar bersama Law of the Jungle. Seperti diketahui, dia pernah bergabung dengan Kim Byung Man dalam Law of the Jungle di Cook Island, pada Januari 2018.

Sehari sebelumnya (18/4/2018), Moa Entertainment telah lebih dahulu mengumumkan keterlibatan aktor Yoon Shi Yoon dalam acara tersebut. “Yoon Shi Yoon akan tampil dalam Law in the Jungle di Sabah. Keterlibatannya didasarkan pada kedekatannya dengan (PD) Min Sun Hong yang akan menjadi sutradara dalam episode di Sabah,” ungkap agensi tersebut.

Yoon dan PD Min dikabarkan pertama kali bertemu saat menggarap Barefoot Friends, proyek reality show besutan SBS pada 2013. Setahun kemudian, sang sutradara berkali-kali meminta bintang 2 Days & 1 Night itu untuk menjadi bintang tamu dalam Law of the Jungle.

Dengan begitu, maka keempat bintang tersebut akan melengkapi tiga personel Shinhwa (Eric, Lee Minwoo, dan Andy) yang telah lebih dahulu menyatakan keterlibatan mereka dalam program itu. Tujuh bintang tamu dan kepala suku Kim Byung Man dikabarkan mulai menjalani syuting di Sabah, Malaysia, pada Mei 2018.

Sementara itu, SBS akan mulai menayangkan Law of the Jungle in Sabah, pada Juli 2018.

(SIS)