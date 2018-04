JAKARTA - Prisia Nasution termasuk artis yang berduka atas wafatnya aktor senior, Deddy Sutomo pada Selasa 18 April 2018. Ia pun mengunggah salah satu kenangannya bersama aktor kawakan tersebut di akun Instagram pribadinya, @prisia beberapa jam setelah kabar wafatnya Deddy Sutomo tersebar.

Prisia berharap Deddy Sutomo berada dalam ketenangan, menyusul sang istri yang lebih dulu wafat. Ia juga bersyukur karena sempat kenal bahkan dekat dengan pemain film sekaligus politisi Indonesia tersebut selama masa hidupnya.

"Om.. yang tenang ya disana.. sekarang bisa jagain tante disana ya 😊... Salam ya Om.. rest in love om Deddy... ," tulisnya.

"thank you for being my uncle and being able to work together with you.. such a humble heart and soul.. we love you... Al-Fatiha," imbuh Prisia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Deddy Sutomo wafat di usia 76 tahun. Tak menderita sakit sebelumnya, wafatnya pemain film Mencari Hilal itupun cukup mengejutkan banyak pihak termasuk keluarga.

Sebelumnya Deddy Sutomo sempat menunjukkan gelagat aneh namun tak disadari secara penuh oleh anak-anaknya. Rendy Surindrapatih, putra Deddy menuturkan bahwa ayahnya tersebut tampak sudah merasa akan segera tutup usia.

"Kalau firasat dari bapak, dia kayak tahu (akan meninggal) dan minta cukur dulu, mungkin pingin bersih-bersih," ucap Rendy di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dikutip dari Okezone.

"Duduk habis dari toilet, nonton berita. Tapi memang sudah pamit saja kali. Sempat nonton berita. Nonton TV hobinya dia," jelas Rendy saat diminta menjelaskan kronologi kepergian Deddy.

Selama ini Deddy memang tak pernah bercerita atau mengeluh terkait kondisi kesehatannya. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Deddy mengalami pompa karena jantungnya lemah.

(edh)