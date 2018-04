SEOUL - Pemain drama Korea Laughter In Waikiki, Lee Yi Kyung dan Jung In Sun ternyata telah menjalin hubungan istimewa. Hal tersebut dikonfirmasi HB Entertainment selaku agensi aktor berusia 29 tahun tersebut.

Menurut penuturan agensi, hubungan keduanya telah terjalin selama satu tahun terakhir. Hal ini cukup membuat penggemar terkejut karena Lee Yi Kyung dan Jung In Sun telah merahasiakannya dan tak dipasangkan sebagai kekasih dalam drama yang dibintanginya saat ini.

"[Lee Yi Kyung] has been dating Jung In Sun for a year," ujar HB Entertainment dilansir Koreaboo pada Selasa (17/4/2018).

Sejak kabar berpacarannya Lee Yi Kyung dan Jung In Sun tersebar, komentar netizen langsung banjir di postingan wanita berusia 26 tahun tersebut. Selain tak menyangka atas kabar tersebut, para penggemar juga turut berbahagia.

"Longlast with yikyung oppaπŸ’•πŸ’•πŸ’•," tulis pemilik akun @margareta.

"Daebak! U and lee yi kyung are dating.," sambungnya.

"Finally, baby sol found her appa πŸ˜‚ baby sol gwencana gwencana 😁😁😍😘😘," imbuh penggemar Jung In Sun lainnya.

Sekadar diketahui, Lee Yi Kyung dan Jung In Sun bertemu pada tahun lalu kemudian memutuskan untuk berkencan. Saat harus membintangi drama berjudul Laughter In Waikiki, keduanya sepakat untuk merahasiakan status dan berusaha bersikap profesional.

Lee Yi Kyung dan Jung In Sun tak mau statusnya mempengaruhi drama yang juga dibintangi oleh Kim Jung Hyun Son Seung Won ini. Pasangan kekasih tersebut juga menahan diri untuk tidak berkencan selama projek drama ini berlangsung.

Sementara itu, Laughter In Waikiki menceritakan tentang kehidupan tiga pemuda yang menjalankan guest house Waikiki di Itaewon, Korea Selatan.

Saat usaha mereka menghadapi kebangkrutan, muncul bayi misterius bersama ibunya (Jung In Sun) yang melengkapi drama Waikiki ini.

