JAKARTA - Dua kabar menggemparkan dunia selebrita Tanah Air kemarin. Pasalnya, peristiwa-peristiwa itu tiba-tiba terjadi dan menjadi topik paling menggemparkan.

Pertama, aktris sekaligus presenter Jessica Iskandar belum lama ini memutuskan untuk menetap di Amerika. Baru beberapa hari tinggal di Negeri Paman Sam itu, penampilan Jessica berubah dan nyaris tak dikenali.

Melalui akun instagram pribadinya, Jessica Iskandar alias Jedar mengunggah salah satu potret dirinya yang telah berada di Amerika.

Sebuah keterangan foto ditulis Jedar untuk melengkapi unggahannya itu. “Love is in the hair,” tulis Jedar melalui instagram, Minggu (15/4/2018).

Melihat unggahan Jedar dengan penampilan yang berbeda itu membuat para warganet ikut menanggapi. Hampir seluruh dari komentar tersebut mengatakan jika Jedar terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Tak jarang pula mereka yang dibuat pangling oleh gaya baru Jedar. Bahkan banyak pula yang mengatakan Jedar seperti boneka barbie.

Tak kalah heboh dengan kepindahan Jessica Iskandar yang mendadak, kini Ely Sugigi kembali berulah dengan video kamar hotelnya bersama kekasihnya, Irfan, yang tersebar di dunia maya.

Video itu direkam oleh seorang pria yang merupakan tim dari Wedding Organizer itu. Terdengar pria yang merekam menawarkan sarapan untuk Irfan. Tak hanya itu, Ia pun menggoda Ely dan Irfan.

“Irfan, sarapan. Ayo habis pada ngapain berdua di hotel?” ujar pria tersebut di video yang diunggah Minggu, (15/4/2018).

Video yang beredar itu memperlihatkan kebersamaan Ely dan Irfan. Dalam video tersebut terlihat Irfan dan Ely yang terlihat seperti baru bangun tidur. Rambut Ely pun terlihat masih acak-acakan, sedangkan Irfan terlihat masih berada di tempat tidur.

Sebuah akun gosip pun berhasil membagikan ulang video kebersamaan Ely dan Irfan itu. Unggahan tersebut langsung dibanjiri oleh komentar para warganet. Hampir seluruh warganet menyayangkan apa yang telah dilakukan oleh Ely dan Irfan.

(ade)