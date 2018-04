SEOUL - Prestasi dan eksistensi BTS tidak lagi bisa dihentikan. Setelah berbagai penghargaan, kini BTS diberitakan tengah mempersiapkan karya baru mereka.

Dilansir Antara, Boy group Bangtan Sonyeondan (BTS) akan kembali meramaikan industri musik dengan merilis album ketiga mereka.

"Love Yourself: Tear," kelanjutan dari album "Love Yourself: Her" yang dirilis tahun lalu, akan diluncurkan 18 Mei mendatang, kata Big Hit Entertainment.

BTS sudah memperlihatkan video teaser sinematik untuk album ini pada awal bulan. Big Hit mengisyaratkan akan mengeksplorasi tema yang berkaitan dengan rasa sakit dan kesedihan perpisahan dalam album BTS nanti.

BTS menikmati kesuksesan besar-besaran tahun lalu, melalui minialbum "Love Yourself: Her," yang terjual lebih dari 1,49 juta keping.

Mereka bahkan masuk daftar "30 Under 30 Asia" majalah Forbes dalam kategori hiburan dan olahraga 2018, demikian Kantor Berita Yonhap.

(edh)