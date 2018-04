LOS ANGELES - Film Mulan dikabarkan akan diisi oleh aktor laga Jet Li. Dalam film tersebut, Jet Li akan memainkan karakter seorang kaisar China yang memerintahkan setiap keluarga mengirimkan satu laki-laki untuk menjalani wajib militer.



Diketahui Jet Li memulai debutnya di Hollywood pada tahun 1998 melalui film Lethal Weapon. Kemudian dia membintangi Romeo Must Die dan beradu akting dengan Aaliyah. Jet Li juga dikenal melalui film Hero garapan Zhang Yimou dan serial The Warlords dan the Expendables.

Dilansir dari Hollywood Reporter, selain Jet Li, film yang dijadwalkan akan rilis pada 27 Maret 2020 ini juga akan diperankan oleh bintang ternama China lainnya. Dia adalah Gong Li. Gong Li dikonfirmasi akan memerankan tokoh penjahat dalam live action Mulan. Dalam film tersebut, Gong Li berperan sebagai seorang penyihir yang memiliki kekuatan besar.



Peran Gong dalam film ini mengindikasikan perubahan dari versi animasi Mulan. Di film animasi itu, tokoh jahatnya adalah Shan Yu, pemimpin Huns yang merupakan sosok pria jahat. Perubahan penjahat dari pria menjadi wanita seharusnya menciptakna dinamika baru di film versi live action ini.



Kemampuan Gong Li dalam berakting sudah tak diragukan lagi. Bahkan, berkat aktingnya dalam The Story of Qiu Ju, Gong Li mendapatkan dua penghargaan aktris terbaik di Venesia.

Tokoh Mulan akan diperankan aktris Liu Yifei. Film ini juga diramaikan oleh bintang besar lainnya seperti aktor Donnie Yen sebagai mentor Mulan, Komandan Tung. Sementara, disutradarai oleh Niki Caro, film live action Mulan akan mulai proses syuting di China dan Selandia Baru pada Agustus 2018 mendatang. Demikian seperti dilansir Sindonews.

