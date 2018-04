JAKARTA - Chart musik Barat semakin mengalami persaingan sengit di pekan ini. Usia merosotnya prestasi Ed Sheeran dari posisi kelima pekan lalu, kini lagunya berjudul Perfect harus rela berada di urutan ke tujuh.



Lebih parahnya adalah Camila Cabello yang tak lagi ada di sepuluh chart musik Barat. Tak hanya itu, XXXTentacion juga mengalami hal yang sama.

Sementara itu, posisi Drake masih betah memimpin urutan musik Barat. Hal itu diikuti Bebe Rexha & Florida Georgia Line di urutan kedua.



Bruno Mars juga mengalami penurunan lima tingkat dan kini posisinya berada di urutan ke delapan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan lagu Psycho, dari Pst Malone feat Ty Dolla $ign.





Posisi keempat dan kelima diisi oleh Call Out My Name dari The Weeknd dan Look Alive dari Blocboy JB feat Drake. Ed Sheeran dan Bruno Mars lantas menyusul di urutan berikutnya.

Berikut adalah daftar 10 lagu yang menduduki chart music Barat yang dirangkum Okezone dari Billboard:



1. God's Plan - Drake

2. Meant To Be - Bebe Rexha & Florida Georgia Line

3. Psycho – Post Malone feat Ty Dolla $ign

4. Call Out My Name - The Weeknd

5. Look Alive - Blocboy JB feat Drake

6. The Middle – Zedd, Maren Morris & Grey

7. Perfect - Ed Sheeran

8. Finesse - Bruno Mars & Cardi B

9. Freaky Friday - Lil Dicky Featuring Chris Brown

10. Walk It Talk It - Migos Featuring Drake





