TANGERANG SELATAN - Penyanyi Afgansyah Reza atau yang biasa disapa Afgan, menggelar konser special di Titan Center, Jalan Boulevard Bintaro Jaya, Blok B7/B1 Nomor 5, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), akhir pekan lalu.

Konser terasa berbeda dengan pagelaran yang ada sebelumnya, lantaran ada banyak perpaduan lagu-lagu hits seperti seperti Jodoh Pasti Bertemu, Sadis, Bukan Cinta Biasa, Knock Me Out, Love Again, serta sejumlah lagu medley terbarunya.

Dalam album terbarunya bertajuk "Dekade" di tahun 2018 ini, sejumlah lagu dilantunkannya dengan berkolaborasi bersama Isyana Sarasvati dan Rendy Pandugo pada lagu Heaven, Sheila Majid pada lagu Bawalah Cintaku, Raisa pada lagu Percayalah, dan Rossa pada lagu yang berjudul Kamu Yang Kutunggu.

(Baca Juga: Tamara Bleszynski Ajak Anak Liburan dan Nonton Konser di Australia)

(Baca Juga: Syahnaz Sadiqah Dapat Kejutan Bridal Shower dari Sahabat)

Karena hal itulah, agar penampilannya memuaskan para penggemar, Afgan mengaku menyediakan persiapan tersendiri sebelum menggelar konsernya kali ini.

"Konser ini kan Intimate banget, karena kapasitasnya hanya sekira 400 (penonton) saja. Tadi sempat latihan sama band, lagu yang mau dibawain apa aja, karena ini semua kan ada 15 lagu. Terus juga sama persiapan tim, ada tim make up, rambut, dan baju," kata Afgan sebelum konser dimulai.

Afgan sempat bercerita, jika perjalanan kariernya selama 10 tahun terakhir menjadikan salah satu alasan mengapa dia menjadikan konser kali ini begitu istimewa. Semua lika-liku, suka dan duka pun telah dijalaninya, sehingga semua itu menjadi bagian dari perjalanannya hingga saat ini.

"Tahun ini adalah 10 tahun atau satu dekade saya berkarya, jadi saya mau buat medley yang mencakup lingkup waktu selama 10 tahun, dari awal karier saya sampai saat ini, semua saya jalani dengan kemauan untuk berhasil. Lagu-lagu saya yang lama akan saya bawain juga pada malam ini," tambahnya lagi.

Konser 'An Intimate Night with Afgan' turut didukung oleh MNC Play dalam publikasi dan promosi. Kondisi tersebut, makin mendorong kedekatan antara penyanyi dan penggemarnya larut dalam keakraban.

(aln)