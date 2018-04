TANGSEL - MNC Play memberikan apresiasi special bagi para pelanggan setia. Khususnya bagi mereka yang datang menyaksikan konser 'An Intimate Night with Afgan’ di Titan Center, Jalan Boulevard Bintaro Jaya, Blok B7/B1 Nomor 5, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (7/4/2018) malam.

Apresiasi itu berupa pemberian tiket gratis menyaksikan konser mini oleh penyanyi Afgansyah Reza atau yang biasa disapa Afgan. Beberapa pelanggan yang terpilih, langsung diberikan tiket gratis tersebut.

Brand Activation Supervisor MNC Play, Anang Tulus Nugroho mengatakan, pihaknya pada konser kali ini akan kembali memberikan program royalty kepada pelanggan MNC Play, yakni dengan pemberian 4 tiket gratis.

"Kita pilih beberapa pelanggan yang royal kepada kita, kita berikan tiket gratis pada konser malam ini. Jumlahnya sekitar 4 tiket," tuturnya.

Dalam menjaga kepercayaan pelanggan MNC Play, lanjut Anang, dia akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik, termasuk juga dengan bekerjasama oleh Titan Center ketika menggelar konser-konser musik papan atas.

"Kita juga berharap, khusus bagi para pecinta musik, agar mereka dapat lebih mengenal produk-produk MNC Play. Kami pun giat hadir dalam berbagai konser musik agar layanan High Speed Broadband Internet dari MNC Play yang memiliki kecepatan hingga 1000 Mbps bisa menjadi sahabat bagi para pencinta musik Indonesia," imbuh Anang.

Konser Afgan pada kali ini, tampil berbeda dengan konser yang ada sebelumnya. Dimana, penyanyi berdarah Minangkabau itu tidak hanya mempersembahkan lagu medley terbarunya, tapi juga menyajikan hampir semua lagu-lagu hitsnya, seperti Jodoh Pasti Bertemu, Sadis, Bukan Cinta Biasa, Knock Me Out, Love Again me, dan lainnya.

