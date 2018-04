Welcome GAETANO !!! Muy feliz por ustedes @lunamontico  @gastoncastano32  Que dios los bendiga y los proteja siempre !!! #bali #indonesia #brasil #argentina #italy #baby #family #familia #football #soccer #passion #blessed #god

A post shared by Antonio Junior (@antonioteles28) on Apr 5, 2018 at 7:46pm PDT