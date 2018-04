LOS ANGELES - Cynthia Nixon adalah aktris populer di Hollywood. Perempuan yang terkenal melalui perannya di serial televisi Sex and the City ini sering mendapatkan peran sosok perempuan dengan karakter yang kuat dan tangguh.

Dilansir Koran SINDO, Perempuan bernama lengkap Cynthia Ellen Nixon ini lahir di Manhattan, Amerika Serikat pada 9 April 1966. Dia merupakan putri tunggal pasangan Anne Elizabeth Knoll dan Walter E Nixon Jr. Bakat akting perempuan yang akrab disapa Cynthia ini mulai terlihat dari kecil. Penampilan pertamanya di layar kaca adalah ketika dia berusia 12 tahun. Saat itu dia berperan sebagai anak kaya di film The Seven Wishes of a Rich Kid, tahun 1979.

Kemudian Cynthia fokus terhadap pendidikannya hingga akhirnya lulus dari Hunter College High School. Setelahnya, dia kuliah di Barnard College of Columbia University. Cynthia kembali menjadi aktris untuk membayar biaya kuliahnya.

Cynthia membuat debutnya di Broadway pada 1980, tepatnya di pertunjukan The Philadelphia Story sebagai Dinah Lord. Bergantian antara film, serial televisi, dan panggung Broadway, ia melakukan proyek-proyek seperti film ABC My Body My Child (1982), Prince of the City (1981), I Am the Cheese (1983), dan Off-Broadway produksi John Guare's Lydie Breeze.

Nama Cynthia Nixon kian populer ketika memerankan seorang pengacara di serial televisi garapan HBO, Sex and the City. Di serial televisi yang tayang sejak 1998 hingga 2004 ini, dia memerankan sosok Miranda Hobbes, sahabat dari Samantha Jones (Kim Cattrall), Carrie (Sarah Jessica Parker), dan Charlotte York (Kristin Davis).

Dia memenangi Emmy untuk perannya pada tahun 2004. Cynthia mengangkat profilnya secara signifikan melalui perannya di serial televisi 94 episode tersebut. Peran sebagai Miranda membuatnya menjadi aktris yang sangat populer dan memenangi beberapa penghargaan dan nominasi.

Ia meraih penghargaan Emmy Primetime untuk aktris pendukung berprestasi dalam serial komedi pada tahun 2004. Dia juga memenangi Screen Actors Guild Award untuk outstanding performance oleh Ensemble dalam serial komedi untuk peran yang sama pada tahun 2001 dan 2003.

Oleh produser sekaligus sutradara Michael Patrick King, serial televisi ini diproduksi menjadi film pada 2008 dan 2010. "Tidak ada yang pernah benar-benar menganggap saya seksi, kan? Mereka menganggap saya cerdas dan unik," ujar Cynthia.

Sukses di serial televisi dan film Sex and the City, Cynthia mendapatkan sejumlah tawaran sebagai Eleanor Roosevelt dalam film HBO Warm Springs (2005). Dia menjadi sosok kunci untuk mendampingi Kenneth Branagh yang berperan sebagai Franklin Delano Roosevelt.

Tak hanya piawai berakting, perempuan 51 tahun ini juga pandai dalam public speaking. Pada tahun 2009 Cynthia memenangi Grammy Award untuk best spoken word album bersama dengan Beau Bridges dan Blair Underwood untuk album "An Inconvenient Truth" (Al Gore).

(aln)