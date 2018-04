JAKARTA - Hamish Daud membuat publik geger karena unggahan foto seorang wanita yang asing untuk netizen di akun Instagram pribadinya belum lama ini. Melalui akun @hamishdw, suami Raisa ini menjelaskan bahwa foto berlatar hitam putih tersebut adalah sang ibunda yang diketahui bernama Latifah Weber.

Dari caption yang ditulis, terlihat Hamish tak memiliki foto wanita yang telah melahirakannya tersebut saat masih muda. Disitu tampak Latifah Weber tersenyum manis dengan rambut bergelombang.

"My mother 💙. Thank you for finding these pics Mitch @outerislandsurfboards . Some classic moments!," tulisnya dalam keterangan foto.

Tak butuh lama foto tersebut diunggah, netizen pun mulai beraksi. Sebagian dari pengikut Hamish Daud di Instagram memuji kecantikan ibu mertua dari Raisa tersebut.

Beberapa diantaranya menyebut bahwa ibu dari aktor kelahiran Australia 38 tahun silam ini memiliki kecantikan asli Tanah Air.

"Indonesia bingiitz," tulis pemilik akun @efriani_dias.

"Wanita Indonesia banget ya kulitnya 😍❤," tambah lainnya.

Selama ini Hamish memang tak sering memperkenalkan keluarga besar maupun kedua orang tuanya di Instagram pribadinya. Ia lebih sering mengunggah foto maupun video saat melakukan traveling sesuai dengan hobi dan pekerjaannya.

Selain itu, pemain film Critical Elven ini beberapa kali memamerkan kemesraannya dengan sang istri sejak resmi menikah pada awal September 2017.

Sementara itu tak sedikit dari netizen yang mencoba untuk menyamakan wajah ibunda Hamish dengan Raisa Adriana. Senyum hingga beberapa anggota tubuh pelantun tembang Mantan Terindah tersebut dianggap memiliki kesamaan dengan Latifah Weber.

"Kok sepintas mirip Raisa ya,, heheh dr idung sampai dagu," tulis pemilik akun @rheea104.

"Your mother smile look like your wife smile @raisa6690...sweet & sincere @hamishdw 🙂," imbuh @dfiani.

